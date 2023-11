Samsung Galaxy S24 coloratissimi negli ultimi render: ecco le immagini

A metà ottobre, uno scoppiettante leak ha svelato che la rivoluzione del design di Samsung Galaxy S24 passerà - oltre che per un corpo in titanio - per ben sei tinte di lancio diverse, almeno sui modelli base e Plus. Ora, alcuni render leakati di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sembrano confermare le ultime indiscrezioni.



A svelare i render sono i colleghi di PhoneArena, che ha spiegato di aver realizzato i modelli 3D sulla base di quanto riportato in precedenza dal noto leaker Ross Young - considerato estremamente affidabile dalla community Android - e dei dettagli sul design dei Galaxy S24 emersi negli scorsi mesi. L'alta qualità dei tre render diffusi da PhoneArena, però, lascia pensare che dietro a quanto riportato dal sito web americano ci sia anche qualcos'altro, tra cui magari dei poster leakati del marketing dei tre top di gamma coreani.



D'altro canto, con il lancio dei Samsung Galaxy S24 previsto già per il mese di gennaio, non ci stupirebbe assistere ai primi leak consistenti sui tre smartphone. Tra le tinte previste da Ross Young e riportate da PhoneArena abbiamo il Nero, il Grigio, il Viola e il Giallo, che saranno comuni a tutta la lineup Galaxy S24. Invece, su Samsung Store sarà possibile acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra nelle varianti Arancione, Azzurro e Verde Chiaro. Non è chiaro però se queste colorazioni esclusive dai toni pastello saranno estese anche agli altri smartphone della medesima lineup.



Negli scorsi giorni, invece, il tipster Ice Universe ha svelato che i Galaxy S24 e S24 Plus avranno sei tinte diverse, più un numero non precisato di colorazioni esclusive per il Samsung Store. Sotto questo punto di vista, dunque, le dichiarazioni di Ross Young e Ice Universe sembrano cozzare tra loro. Parallelamente, sempre per Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere lanciato in una colorazione dorata (che sarà sostituita da quella gialla nel resto della lineup), che dovrebbe enfatizzare i dettagli metallici del frame in titanio adottato da Samsung per il suo nuovo top di gamma.