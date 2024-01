Samsung Galaxy S24 come Pixel 8: avrà 7 anni di aggiornamenti, per un leak

Le schede tecniche dei Samsung Galaxy S24 sono finite online negli scorsi giorni, insieme alle prime immagini dei tre device e a tante indiscrezioni sulle loro funzioni legate all'IA. Con il lancio dei top di gamma dietro l'angolo, ora emerge anche la politica di aggiornamento dei Samsung Galaxy S24, che farà certamente la felicità dei fan.

Un report esclusivo dei colleghi di Android Headlines, infatti, svela che i Galaxy S24 riceveranno sette anni di aggiornamenti software. Sì, avete capito bene: Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra saranno supportati fino al 2031. E non stiamo parlando solo di patch di sicurezza, ma anche di aggiornamenti di Android: se consideriamo che i Galaxy S24 arriveranno con One UI 6.1 e Android 14 preinstallato, possiamo aspettarci aggiornamenti fino ad Android 21, in arrivo all'inizio della prossima decade.

Un supporto veramente esteso, che fa di Samsung la "prima della classe" nel mercato Android, anche se a pari merito con Google: già ad ottobre, infatti, Big G ha promesso sette anni di supporto software per Google Pixel 8. La mossa del colosso di Mountain View, dunque, dovrebbe aver convinto anche Samsung ad adottare un supporto super-esteso per i suoi flagship: ora non resta che sperare che la decisione della compagnia di Suwon spinga altre aziende, come Xiaomi, OnePlus e compagnia, a muoversi verso un'estensione del supporto software per i propri smartphone di fascia alta.

Lo stesso leak conferma che l'IA di Samsung Galaxy S24 si chiamerà Galaxy AI, riprendendo il nome già comparso nei materiali promozionali dell'evento di lancio dei tre smartphone, che si terrà il 17 gennaio. Sembra comunque che Galaxy AI avrà delle funzioni a pagamento, probabilmente legate all'editing di fotografie e video o alla generazione di immagini e testi tramite l'IA: tutti i dispositivi Samsung di fascia alta, però, dovrebbero godere di un "periodo di prova prolungato" di un anno prima che chi li possiede debba sborsare un solo euro per le feature IA.

Per concludere, sempre nelle scorse ore sono arrivate su X due nuove immagini dal vivo di Samsung Galaxy S24 Ultra. Il post originale, diffuso dall'utente @WorkaholicDavid, sembra essere stato rimosso poco dopo la pubblicazione, ma i colleghi di GSMArena sono comunque riusciti a salvare le foto prima che venissero cancellate. Potete dare un'occhiata alle immagini, che mostrano il Samsung Galaxy S24 Ultra in Titanio, nella galleria in calce a questa notizia.