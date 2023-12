Samsung Galaxy S24+ convince gli insider: specifiche pari all'S24 Ultra!

Le configurazioni della RAM dei Samsung Galaxy S24 sono comparse in rete giusto un paio di giorni fa. Oggi, però, è un noto leaker a tornare sulla questione, svelandoci che, tra i tre smartphone sudcoreani di nuova generazione, il Samsung Galaxy S24+ sarà un vero best buy, soprattutto in virtù della sua incredibile scheda tecnica.

Ice Universe, infatti, ha confermato che Samsung Galaxy S24+ avrà 12 GB di RAM. Si tratta dello stesso quantitativo di memoria già adottato da Samsung Galaxy S23 Ultra e che verrà implementato anche sotto la scocca del Galaxy S24 Ultra (che sfortunatamente non riceverà alcuna versione high-end con 16 GB di RAM). Invece, il Galaxy S24 "base" avrà solo 8 GB di RAM, posizionandosi, per fluidità e performance, a qualche passo di distanza rispetto ai due fratelli maggiori.

L'indiscrezione fa il paio con i leak secondo cui il display di Samsung Galaxy S24+ sarà il medesimo del modello Ultra, mentre la versione base ne adotterà uno leggermente meno luminoso. L'unica differenza tra Galaxy S24+ e Ultra - al netto del design e del form factor, ovviamente - dovrebbe dunque essere la scelta del SoC adottato da Samsung, dal momento che il Galaxy S24 Ultra monterà uno Snapdragon 8 Gen3, mentre il Galaxy S24+ userà il chip di Qualcomm solo in alcuni mercati, mentre in altri (Europa compresa) avrà un Exynos 2400.

Intanto, la FCC americana ha certificato i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, confermando ancora una volta il loro lancio imminente. Come i device di scorsa generazione, tutti e tre gli smartphone in arrivo nel 2024 supporteranno il 5G mmWave, mentre S24+ e Ultra avranno anche la compatibilità con le connessioni Ultra-Wideband UWB.



Infine, GSMArena riporta la prima immagine della S-Pen di Samsung Galaxy S24 Ultra, che trovate riportata qui sopra. Il listing dell'accessorio conferma che quest'ultimo sarà, per design e per dimensioni, del tutto simile a quello già presente nella confezione di Samsung Galaxy S23 Ultra. Lo stilo, comunque, ha la connettività Bluetooth LE e dovrebbe avere una colorazione identica a quella dello smartphone a cui viene appaiato. Sfortunatamente, non ci sono informazioni circa peso e rating IP della S-Pen di nuova generazione.