Samsung Galaxy S24, è questa la data di lancio? Arriveranno prima del solito!

Sono passati solo un paio di giorni dai leak sul design dei Samsung Galaxy S24, ma ora arriva un'altra informazione fondamentale sui prossimi top di gamma del colosso sudcoreano. Un portale coreano, infatti, ha svelato la data di lancio dei Samsung Galaxy S24: come già previsto dai rumor, i tre smartphone arriveranno molto prima del solito!

Il giornale online sudcoreano The Elec ha infatti spiegato che i Galaxy S24 arriveranno il 17 gennaio prossimo in tutto il mondo, con un lancio in contemporanea globale. Il sito web ha poi aggiunto che la lineup sarà composta da tre device, ovvero:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

The Elec afferma di aver ricevuto queste informazioni da un executive Samsung. Per la verità, il 17 gennaio viene indicato dai leaker come data di lancio dei Samsung Galaxy S24 ormai da mesi: con ogni probabilità, i tre smartphone verranno messi in vendita da fine gennaio, dal momento che sempre The Elec svela che i primi ordini saranno evasi tra il 26 e i 30 gennaio.

In generale, però, le vendite dei Galaxy S24 al dettaglio e senza preordine inizieranno il 30 gennaio in tutto il mondo. Sfortunatamente, non sappiamo quali saranno i bonus e i bundle di preorder dei tre smartphone, ma per questi ultimi probabilmente dovremo aspettare l'evento di presentazione di gennaio. Infine, vi ricordiamo che Samsung lancerà i Galaxy S24 in due versioni, una con chip Exynos 2400 e una con Snapdragon 8 Gen3: la prima dovrebbe toccare ai mercati di Europa e Corea del Sud, mentre la seconda dovrebbe essere destinata al resto del mondo.

Vale poi la pena notare che, a questo giro, Samsung anticiperà il lancio dei suoi top di gamma di qualche settimana rispetto al solito: tradizionalmente, infatti, i nuovi flagship della linea Galaxy S arrivano nelle prime settimane di febbraio. Nel 2024, invece, i device saranno annunciati subito dopo il CES di Las Vegas, in parallelo con il lancio europeo di smartphone cinesi quali Xiaomi 14 e OnePlus 12.