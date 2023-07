Samsung Galaxy S24+, c'è il primo benchmark: come se la cava lo Snapdragon 8 Gen3?

Mentre scopriamo che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un corpo in titanio, arrivano ora una serie di nuove, interessanti informazioni sia sul top di gamma di Suwon del 2024 che sul suo "fratello minore" Galaxy S24+. Nello specifico, proprio il Galaxy S24+ è stato testato su GeekBench con un primo benchmark delle sue componenti hardware.

Il benchmark, riportato da GSMArena, ci svela anzitutto i model number di Samsung Galaxy S24+ e di Samsung Galaxy S24 Ultra, che saranno rispettivamente SM-S926 e SM-S928. Il dispositivo testato su GeekBench, in particolare, ha numero di modello SM-S926U, con la lettera finale che ci indica che si tratta della variante globale dello smartphone.

Come ampiamente prevedibile, il test conferma che il Samsung Galaxy S24+ avrà uno Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm come suo SoC. Il chipset dello smartphone, infatti, viene chiamato "pineapple", che secondo diversi insider è proprio il codename del nuovo SoC della compagnia di San Diego. In ogni caso, vi ricordiamo che lo Snadragon 8 Gen3 verrà presentato allo Snapdragon Summit del 24-26 ottobre 2023.

Il chipset, comunque, avrà un Core primario con clock a 3,30 GHz, 3 P-Core a 3,15 GHz, 2 Core a 2,96 GHz e 2 Core a 2,27 GHz. Stando al listing su GeekBench, la GPU del SoC sarà una Adreno 750. In termini prettamente numerici, lo smartphone, che vanta anche 8 GB di RAM e Android 14 come proprio sistema operativo, ha raggiunto un punteggio di 2.233 Punti in Single-Core e di 6.661 Punti in Multi-Core. Vi invitiamo comunque a prendere il risultato con le pinze, dal momento che questo punteggio riguarda un sample ingegneristico relativamente precoce dello smartphone, le cui componenti hardware e il cui sistema operativo verranno completati solo nei prossimi mesi.

Parallelamente, sempre GSMArena riporta che i Galaxy S24+ e S24 Ultra sono comparsi nel database della certificazione TÜV, che ha rivelato che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una batteria da 4.855 mAh, mentre Samsung Galaxy S24+ sarà dotato di una cella da 4.755 mAh. Le due celle hanno rispettivamente codename EB-BS928ABY (per l'S24 Ultra) e EB-BS926ABY (per l'S24+).