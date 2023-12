Samsung Galaxy S24, nell'enorme leak anche le immagini ufficiali e la data d'annuncio

Nell’enorme leak che ha pubblicato alla pubblicazione delle schede tecniche complete dei Galaxy S24 c’è spazio anche per altre informazioni. Sul web infatti sono spuntate anche le immagini ufficiali dei tre modelli degli smartphone, con le relative colorazioni e le finiture in alluminio e titanio.

Le immagini complete possono essere viste direttamente nella gallery in calce. Il Galaxy S24 ed S24+ condividono lo stesso design e le stesse colorazioni, mentre le differenze principali saranno visibili a livello di scheda tecnica, come abbiamo avuto modo di raccontare nella news dedicata.

Nei rendering del top di gamma S24 Ultra si vede anche l’S-Pen che troverà spazio nello scompartimento dedicato. La variante Ultra sarà quella più potente sia in termini hardware che si fotocamera e schermo: secondo gli ultimi leak Samsung avrebbe optato per un design piatto piuttosto che curvo.

Il popolare leaker Evan Blass, in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter ha reso noto che lo smartphone sarà annunciato il 17 Gennaio, mentre per quanto riguarda i prezzi non sono emerse ancora molte informazioni di tipo ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S24 si soffermerà sull'intelligenza artificiale. I rumor degli ultimi giorni riferiscono di un CEO di Samsung che sarebbe alla ricerca di un nuovo termine per identificare i Galaxy S24.