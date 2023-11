Samsung Galaxy S24, l'Exynos 2400 cambia nome? Spuntano i 'Dream Chip'

Ormai i rumor sono concordi nell'affermare che i Samsung Galaxy S24 avranno un SoC Exynos, anziché lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, almeno su alcuni mercati. Tuttavia, pare che il colosso sudcoreano abbia in programma un rebranding completo della sua linea di chip per smartphone: addio Exynos, benvenuti Dream Chip!

O almeno, questo è ciò che riporta in un breve post su X il leaker OreXda. Secondo OreXda, infatti, i SoC Exynos verranno rinominati "Dream Chip" da Samsung. Non è chiaro da quando partirà il rebranding, anche se il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 e S24+ potrebbe essere un buon inizio.

Con ogni probabilità, la necessità di rinnovare completamente la linea di chip proprietari di Suwon dipende da due annate tutt'altro che sfavillanti per i chip Exynos. Nel 2023, infatti, l'Exynos 2300 è stato cancellato e sostituito con la versione "For Galaxy" dello Snapdragon 8 Gen2, co-sviluppata da Samsung e Qualcomm. Alcuni rumor avevano previsto che il SoC sarebbe infine arrivato su Galaxy S23 FE o sui device midrange della linea A, ma anche queste speculazioni si sono rivelate infondate.

Invece, nel 2022, i Galaxy S22 sono stati lanciati in due versioni, una con Snapdragon 8 Gen1 e una con Exynos 2200. Sfortunatamente, il Samsung Exynos 2200 è stato criticatissimo per l'incapacità della sua CPU e della sua GPU di stare al passo con quelle della controparte Qualcomm. Ora che il colosso coreano si appresta a tornare al lancio dei suoi smartphone in doppia versione, dunque, il rebranding sembra il modo migliore per "ripulire" l'immagine dei SoC Exynos e, al contempo, svecchiarne il nome. Un po' quello Qualcomm ha fatto tre anni fa con il passaggio dallo Snapdragon 888 allo Snapdragon 8 Gen1, insomma.

In ogni caso, l'Exynos 2400 si mostrerà molto presto al pubblico: il lancio dei Samsung Galaxy S24 sembra essere previsto per il 17 gennaio 2024, perciò possiamo aspettarci che il colosso coreano si sbilanci sul suo ultimo chip qualche giorno prima di quella data, magari durante il CES di inizio gennaio.

A confermare ulteriormente il lancio anticipato dei Galaxy S24, comunque, è stato nelle scorse il passaggio di Samsung Galaxy S24+ per la certificazione indiana BIS, riportato dai colleghi di GizmoChina. Lo stesso sito web ha poi confermato che anche il Galaxy S24 Ultra è stato approvato da un altro ente di certificazione, la NBTC thailandese. Sfortunatamente, le due certificazioni non danno alcuna informazione ufficiale sulla scheda tecnica dei Galaxy S24. Tuttavia, i leak sembrano certi del fatto che il Galaxy S24 Ultra sarà Snapdragon-only: niente chip proprietario per il prossimo top di gamma coreano, dunque.