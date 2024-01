Samsung Galaxy S24, meglio Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen3? Il confronto stupisce

La scheda tecnica del chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 è stata rilasciata da Samsung solo pochi giorni fa, ma tra i fan serpeggia ancora un interrogativo: quale è il chip più potente della linea Galaxy S24 tra l'Exynos 2400 e lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm? La risposta potrebbe sembrare scontata, ma non è così!

Dopo aver visto le specifiche dell'Exynos 2400 e la scheda tecnica dello Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy, i fan sembrano essere sicuri: è il chip di Qualcomm il più performante tra i due. Ma sarà davvero così? Lo YouTuber NL Tech ha pubblicato un paio di video su YouTube (disponibili a corredo di questa notizia) in cui mostra le performance in-game dello Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy (utilizzando un Galaxy S24 Ultra) e dell'Exynos 2400 (utilizzando un Galaxy S24+, dal momento che il modello Ultra monta solo il SoC di Qualcomm).

Ebbene, sembra proprio che nei test "reali" l'Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24+ se la cavi molto meglio del previsto, arrivando in alcuni casi a superare il SoC co-sviluppato dal colosso coreano e da Qualcomm. Già alcuni benchmark del Samsung Exynos 2400 avevano lasciato intendere che le differenze tra i due chip, in termini di performance, sarebbero state minime, e ora la prova dei due SoC con giochi come PUBG Mobile, Fortnite e Genshin Impact sembra confermarlo.

Su Genshin Impact, per esempio, entrambi i chip restano fermi a 60 fps, dimostrando la loro capacità di gestire al meglio i titoli più pesanti sul mercato smartphone, anche al netto del thermal throttling di fronte a sessioni di gioco prolungate. Anche su PUBG Mobile e PUBG New State, i due chip hanno prestazioni essenzialmente identiche, toccando i 90 fps.

La differenza (in favore dello Snapdragon 8 Gen3) si vede invece su Call of Duty: Mobile - gioco in cui il Galaxy S24 Ultra arriva fino a 120 fps, mentre il Galaxy S24+ con Exynos 2400 si ferma a 60 fps. Il SoC coreano, però, si prende la sua rivincita su War Thunder: entrambi i chip partono infatti con un framerate fisso a 100 fps, che però scende rapidamente fino a 40 fps sullo Snapdragon 8 Gen3. L'Exynos 2400, invece, riesce a mantenere invariato il numero di frame al secondo, dimostrando di essere superiore nel caso dei videogiochi mobile compatibili con il Ray-Tracing.