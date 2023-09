Samsung Galaxy S24, Exynos sì o Exynos no? Nemmeno i leaker sono d'accordo

I leak emersi finora su Samsung Galaxy S24 Ultra hanno diviso i fan: da una parte, per esempio, alcuni hanno accolto con favore il (presunto) redesign dello smartphone e l'incremento del suo storage. Dall'altra, invece, altri hanno criticato la possibilità che Samsung torni ad utilizzare i chipset Exynos per i suoi smartphone top di gamma.

Le ultime indiscrezioni sui nuovi flagship sudcoreani sono a loro volta estremamente divisive, tanto da aver spaccato in due la comunità dei leaker. A fine agosto, per esempio, il noto insider Ice Universe aveva riportato che Samsung avrebbe usato i chip Exynos 2400 sugli smartphone della linea S24 diretti in Europa.

L'esperto ha anche aggiunto che il chip Exynos 2400 avrà 10 Core, anziché 8 come lo Snapdragon 8 Gen3. Questi ultimi saranno un Core Cortex-X4 a 3,16 GHz, due Core Cortex-A720 a 2,90 GHz, tre Core Cortex-A720 a 2,60 GHz e quattro Core Cortex-A520 a 1,95 GHz. Questa configurazione potrebbe dare un vantaggio all'Exynos 2400 rispetto allo Snapdragon 8 Gen3, che avrà due Core in meno. In molti, però, ricordano i deludenti risultati in termini di performance e di temperature degli Exynos 2200 e degli Exynos 2100 e non sembrano ancora convinti del nuovo SoC.

Nelle scorse ore, invece, il leaker cinese Setsuna Digital ha spiegato che le precedenti indiscrezioni non sono vere, o almeno non lo sono del tutto. A quanto pare, infatti, il chip Exynos 2400 sarà riservato a Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+, o quantomeno alle varianti europee di questi ultimi. Invece, il top di gamma di Suwon del prossimo anno, il Galaxy S24 Ultra, sarà lanciato con uno Snapdragon 8 Gen3 su tutti i mercati globali.

Lo stesso leak suggerisce che il Galaxy S24 Ultra avrà uno storage fino a 2 TB, ma che la sua capacità minima sarà da "soli" 128 GB, insieme a 8 GB di RAM. Per fare un confronto, Samsung Galaxy S23 Ultra arriva con una memoria minima da 256 GB, il doppio del taglio più "piccolo" per lo storage del suo successore.

Infine, anche Ice Universe è tornato alla carica nelle scorse ore, mostrando un'immagine del Galaxy S24 Ultra e spiegando che quest'ultimo avrà una fotocamera principale Samsung ISOCELL HP2SX, che dovrebbe rappresentare una versione migliorata della lente Samsung ISOCELL HP2 del Galaxy S23 Ultra. Per il leaker, il sensore sarà ancora da 200 MP e avrà una dimensione pari a 1/1.3", con pixel di dimensione pari a 0,6 μm.