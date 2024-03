Samsung Galaxy S24 FE in arrivo? Spuntano i primi dettagli tecnici

Dopo il bizzarro leak sui Samsung Galaxy S25 Exynos-only, si torna ora a parlare della lineup degli smartphone di Suwon per i prossimi mesi. Secondo un nuovo rumor, infatti, prima dei Galaxy S25 Samsung lancerà il Samsung Galaxy S24 FE, di cui sono stati rivelati anche i primi dettagli tecnici.

Il Galaxy S24 FE arriverà a fine anno, a circa dodici mesi di distanza dal lancio italiano di Samsung Galaxy S23 FE. Il device dovrebbe dunque finire in commercio nel mese di ottobre, dopo la release dei Galaxy Z Fold e Z Flip 6 (che secondo lo stesso rumor saranno tutti dotati di un chipset Snapdragon di Qualcomm) e prima dell'uscita dei Galaxy S25, in arrivo a inizio 2025.

Secondo il leak riportato da GizmoChina, il Samsung Galaxy S24 FE avrà un chip Exynos 2400 come proprio SoC, e non ci sarà alcuna versione con chipset Qualcomm del device. La notizia è stata anche riportata dal leaker OreXda su X, che ha spiegato che "credo che questo modello FE userà solo un chip Exynos per la versione globale". In compenso, però, lo smartphone avrà 12 GB di RAM LPDDR5x e uno storage UFS 3.1 da 128 GB o UFS 4.0 da 256 GB.

Per il resto, il dispositivo dovrebbe essere dedicato di uno schermo AMOLED dalle dimensioni sconosciute e della ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W. Sfortunatamente, i leak non hanno svelato nulla sul design del telefono, sulle sue fotocamere o sulle dimensioni della sua batteria. Tuttavia, se davvero il Galaxy S24 FE si limiterà ai chipset Exynos, potrebbe trattarsi della prima conferma dello spostamento di Samsung verso i SoC proprietari, che potrebbe concretizzarsi con l'annuncio del Samsung Dream Chip nel 2025, in sostituzione della linea Exynos.

Secondo OreXda, infatti, Samsung vorrebbe tripartire i chipset dei suoi smartphone. In particolare, l'azienda di Suwon vorrebbe utilizzare soluzioni Exynos per tutti gli smartphone della linea Galaxy S, sostituendo così i costosi chip di Qualcomm. Questi ultimi, invece, rimarrebbero la scelta principale per i device della linea Galaxy Z. Infine, le linee Galaxy A, Galaxy M e Galaxy F dovrebbero adottare delle soluzioni ibride Exynos-MediaTek, come già fanno da qualche anno a questa parte.