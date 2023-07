Samsung Galaxy S24, la fotocamera sarà deludente? Un rumor spiazza i fan

Se la next-gen di Samsung si prepara a grandi novità, come per esempio la vociferata nuova batteria con ricarica rapida per Galaxy S24, lo stesso non si può dire per altre specifiche tecniche, che secondo i rumor potrebbero far storcere il naso agli appassionati.

Nelle ultime ore, infatti, sono uscite fuori nuove indiscrezioni sul comparto fotografico di Galaxy S24, di cui si parla già da tempo, ma stavolta il focus sarebbe sulla selfie camera posta sull'anteriore del device.

A quanto pare, infatti, secondo quanto riportato da GalaxyClub e rilanciato da GSMArena, non dovrebbero esserci grosse novità su questo fronte da parte di Samsung per i suoi smartphone di punta del prossimo anno, andando a riutilizzare il medesimo sensore da 12MP già visto nella gamma Samsung Galaxy S23. Questo discorso dovrebbe applicarsi non solo al Samsung Galaxy S24 standard, ma anche per i modelli S24+ e S24 Ultra, dunque tutta la famiglia dovrebbe mostrare risultati pressoché identici rispetto al 2023.

Al contrario, invece, dovrebbero esserci grandi novità sul retro dei modelli di punta, che diventeranno sempre più cameraphone grazie al vociferato upgrade sul sensore Tele del modello Ultra.

Nel frattempo, continuano a crescere i rumor sulle performance dell'Exynos 2400, chip che a questo punto potrebbe seriamente finire al centro di un clamoroso testa a testa con Qualcomm Snapdragon 8 Gen3.