Altro che Samsung Galaxy S24: Galaxy Ring sarà la star del prossimo Unpacked!

Ormai i leak che circondano i Samsung Galaxy S24 sono numerosissimi: l'attesa dei fan del colosso sudcoreano è alle stelle, mentre anche i competitor guardano con attenzione alla prossima mossa di Suwon. Paradossalmente, però, i Galaxy S24 potrebbero non essere la "star" dell'evento Samsung Unpacked che verrà loro dedicato a inizio 2024.

Il leaker Digital Chat Station ha infatti spiegato su Weibo che il Galaxy Ring di Samsung sarà il protagonista dell'evento Galaxy Unpacked di gennaio o febbraio 2024, durante il quale verranno anche presentati i Samsung Galaxy S24. I tre top di gamma, dunque, passeranno in secondo piano (almeno relativamente) accanto al lancio di un dispositivo completamente nuovo del colosso sudcoreano.

Ma, esattamente, che cos'è il Samsung Galaxy Ring? Con ogni probabilità, si tratterà del primo anello smart di Samsung: il dispositivo sarà pensato per svolgere diverse funzioni complementari a quelle di uno smartwatch (d'altro canto, perché mai l'azienda di Suwon dovrebbe voler pensionare i suoi Galaxy Watch?) focalizzandosi soprattutto sulla misurazione dei dati biometrici dell'utente e sul controllo cardiaco costante di quest'ultimo.

Già a metà luglio era emerso che il dispositivo era in uno stadio di sviluppo attivo, mentre oggi Ice Universe riporta che Samsung starebbe per iniziare la produzione di massa del Galaxy Ring, giusto in tempo per un lancio a inizio 2024. Addirittura, il colosso sudcoreano avrebbe risolto in tempo record il grande problema che affligge il device, ovvero la necessità di avere una board circolare per i chip e i circuiti.

È possibile che Samsung consideri il Galaxy Ring un prodotto adatto ad un pubblico di massa, dotato di un utilizzo semplicissimo e di un design semplice ed elegante, forse addirittura privo di schermo. Sembra infatti che basterà indossare l'anello al polso e collegarlo via Bluetooth al telefono per avviare il monitoraggio dei dati biometrici dell'utente.