Samsung Galaxy S24, la GPU sarà incredibile: quattro volte meglio del Galaxy S22

Pioggia di rumor per il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24: dopo aver scoperto che potrebbe trattarsi della prima CPU a 10 Core per smartphone in commercio, infatti, un nuovo leak sembra svelare che il SoC avrà anche una delle GPU più avanzate al mondo, ovviamente limitandoci al mercato mobile.

In particolare, il leaker Revegnus ha spiegato su Twitter che l'Exynos 2400 avrà una CPU ARM v9 a 10 Core e una GPU RDNA2 con 6 WGP e 12 CU. Tradotto in termini di più semplice comprensione, il SoC di nuova generazione avrà sei "WorkGroup Processors", ciascuno composto da due Compute Units (o CU), per un totale di 12 CU.

Un dato che potrebbe dire poco ai meno informati, anche se un confronto le 3 Compute Units dell'Exynos 2200 potrebbe essere chiarificatore: in termini prettamente teorici (e limitatamente alla GPU), l'Exynos 2400 dovrebbe essere quattro volte più potente dell'Exynos 2200 e della sua GPU Xclipse 920. Un risultato incredibile, specie se consideriamo che tra un SoC e l'altro passeranno solo due anni.

Già da tempo sappiamo che Samsung sta lavorando in partnership con AMD e con diversi sviluppatori mobile per produrre delle GPU adatte a supportare i settaggi grafici più elevati anche per i titoli più "pesanti" su smartphone. In passato, per esempio, uno degli obiettivi più ambiziosi del colosso coreano era quello di garantire il supporto per Diablo Immortal con impostazioni grafiche massime su Exynos 2200, ma l'azienda non sembra essere riuscita a centrare il suo obiettivo.

Benché manchino ancora conferme su architettura del chip e frequenze di clock, però, l'Exynos 2400 potrebbe riuscire nell'obiettivo auto-imposto da Samsung e andare anche ben oltre, grazie ad una combinazione di Core Count (o Compute Unit Count) e nodo produttivo che, sulla carta, potrebbe persino superare lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, rendendo la proposta di Samsung per il 2024 la più interessante per i videogiocatori su smartphone.