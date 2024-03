Samsung Galaxy S24, l'IA diventerà a pagamento? I primi segnali non sono incoraggianti

Il mistero sulle feature a pagamento di Galaxy AI si infittisce. Anche se Samsung sembra non aver ancora deciso se mantenere Galaxy AI completamente gratuita dopo il 2025 o se implementare dei piani tariffari a pagamento sul mercato internazionale, pare proprio che in alcuni Paesi del mondo certe funzionalità IA diventeranno presto a pagamento.

Stando a quanto riporta GizmoChina, infatti, le funzioni IA di WPS Office co-sviluppate con Samsung e disponibili in esclusiva sugli smartphone della linea Galaxy S24 diventeranno a pagamento a partire dal 30 luglio 2024 sul mercato cinese. Nello specifico, gli utenti che hanno acquistato un Galaxy S24 prima del 30 luglio avranno diritto a 180 crediti gratuiti di WPS AI, mentre chi vorrà continuare ad usare le funzioni dopo aver esaurito i crediti o avendo acquistato un Galaxy S24 da agosto in poi dovrà pagare.

Fortunatamente, il prezzo delle funzionalità IA di WPS per Galaxy S24 sarà piuttosto basso, dal momento che si parla di 118 Yuan (15 Euro) l'anno, oppure di 15 Yuan (1,90 Euro) al mese. In Italia, questi prezzi potrebbero rispettivamente tradursi in 19,99 Euro l'anno e in 1,99 Euro al mese. In ogni caso, le funzioni - che pure sono state sviluppate in collaborazione tra Samsung e WPS - non sono da confondere con l'IA dei Samsung Galaxy S24, ovvero Galaxy AI.

Il software basato sull'Intelligenza Artificiale di Samsung, infatti, è un pacchetto a parte, separato da quello di WPS, e per questo non è detto che il fatto che WPS AI diventerà a pagamento significhi che anche Galaxy AI riceverà lo stesso trattamento nel prossimo futuro. Ciononostante, il fatto che WPS e Samsung inizieranno a richiedere un pagamento per l'accesso alla feature che hanno co-sviluppato non fa ben sperare neanche per quanto riguarda Galaxy AI.

A differenza di WPS AI, che diventerà a pagamento già a luglio, Galaxy AI resterà gratuita fino al 2025. Dal prossimo anno - trascorsi i dodici mesi dal lancio dei Galaxy S24 - è possibile che Samsung decida di rendere le funzionalità AI-based dei suoi smartphone accessibili solo a pagamento. In presenza di un successo sopra la media, però, il colosso di Suwon potrebbe essere spinto a mantenere la feature completamente gratuita per tutti gli utenti: staremo a vedere.