Samsung Galaxy S24: l'IA sarà ovunque, dalle chiamate alla fotocamera

Dopo avervi parlato del possibile taglio di prezzo di Samsung Galaxy S24, si torna oggi a discutere di una delle feature principali dei nuovi top di gamma coreani: l'Intelligenza Artificiale. Nelle scorse ore, infatti, sono arrivate due grosse novità sulle funzionalità IA di Samsung Galaxy S24 che potrebbero debuttare il prossimo anno.

A inizio novembre, Samsung ha annunciato Galaxy AI, un'intelligenza artificiale capace di tradurre messaggi e chiamate in tempo reale da una lingua all'altra. Il funzionamento della feature è molto semplice: pensate di dover effettuare una chiamata all'estero, magari in Cina. I Galaxy S24 saranno in grado di usare l'IA per identificare in automatico la lingua che voi e il vostro interlocutore state parlando (l'italiano e il cinese, per esempio) e di tradurla istantaneamente nell'idioma di chi si trova all'altro capo della chiamata.

Un report di Nikkei Asia ha svelato che, almeno inizialmente, la funzione di traduzione delle chiamate in tempo reale di Galaxy AI funzionerà solo tra l'inglese e lo spagnolo, con ogni probabilità per essere indirizzata al mercato americano. A stretto giro, però, dovrebbero arrivare anche il coreano e il giapponese, mentre le lingue "europee" come il francese, l'italiano e il tedesco non sono ancora comparse nella roadmap del colosso coreano.

Dopo l'annuncio di One UI 6.0 da parte di Samsung a ottobre, è già stato confermato che Galaxy AI e tutte le altre funzionalità IA dei prossimi flagship coreani saranno implementate con l'aggiornamento a One UI 6.1, in arrivo a febbraio. Fortunatamente, però, la traduzione live delle chiamate funzionerà anche su altri smartphone: la feature, in altre parole, si attiverà di default quando almeno uno dei due "lati" della chiamata sarà composto da un device Samsung. All'altro capo del telefono, invece, potrà esserci uno smartphone Android o iOS di qualsiasi marchio.

Al contempo, i colleghi di WCCFTech riportano che Samsung sta lavorando ad un'IA on-sensor per i suoi prossimi smartphone, anche se non è chiaro se il riferimento sia ai Galaxy S24 o ai Galaxy S25 (in realtà, però, è già noto che Samsung implementerà una nuova fotocamera sui primi ma non sui secondi). In ogni caso, il progetto consisterebbe in un chip IA montato direttamente sui sensori della fotocamera dello smartphone, che permetterebbe un'elaborazione delle immagini tramite Intelligenza Artificiale già prima dello scatto (o durante quest'ultimo), anziché in post.

In passato, in effetti, Samsung aveva annunciato Zoom Anyplace, una tecnologia che sfruttava l'IA per migliorare le foto scattate con zoom elevati dagli smartphone. Questa feature potrebbe essere tra le prime ad arrivare direttamente on-sensor, ma per il momento i dettagli sul progetto ancora latitano.