Samsung Galaxy S24, leakati i prezzi italiani dell'intera lineup: costano meno degli S23!

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato i possibili costi delle riparazioni dei Samsung Galaxy S24 rifacendoci ad un rivenditore sloveno. Ora, però, un noto leaker ha svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi italiani dei nuovi flagship Samsung, a partire dal Galaxy S24 "base" da 128 GB fino al Galaxy S24 Ultra da 1 TB.

Il leak è stato riportato dall'insider Roland Quandt su X, nel post che trovate anche in calce a questa notizia. Prima di vedere i prezzi, vi ricordiamo che il lancio dei Samsung Galaxy S24 è dietro l'angolo: il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked - durante il quale saranno svelati i tre smartphone top di gamma - si terrà infatti il 16 gennaio.

Partendo dal Galaxy S24 "base", il suo prezzo italiano dovrebbe essere pari a 899 Euro per la versione da 128 GB e a 959 Euro per la versione da 256 GB. Si tratta di una netta riduzione rispetto ai prezzi di lancio di Samsung Galaxy S23, che erano pari a 979 Euro per il modello 8/128 GB e a 1.039 Euro per il modello 8/256 GB. In tal senso, il leak degli scorsi giorni secondo cui i Galaxy S24 subiranno dei rincari sembra essere un falso, almeno per quanto riguarda il mercato nostrano.

In effetti, per vedere un Samsung Galaxy S24 che superi i 1.000 Euro di prezzo dobbiamo spostarci verso il modello Plus, che sarà disponibile nelle due varianti con 256 GB e con 512 GB di memoria (niente 128 GB, insomma). La prima costerà 1.149 Euro, mentre la seconda avrà un prezzo di 1.269 Euro: lo scorso anno, invece, il modello 8/256 GB di Samsung Galaxy S23+ costava 1.229 Euro, mentre quello 8/512 GB aveva un prezzo pari a 1.349 Euro. In entrambi i casi, dunque, parliamo di una riduzione di prezzo di 80 Euro, in linea con quella del modello base.

Infine, passando a Samsung Galaxy S24 Ultra, il leaker conferma che il device arriverà in tre versioni, con storage da 256 GB, 512 GB e 1 TB. I prezzi saranno rispettivamente pari a 1.449 Euro, 1.569 Euro e 1.809 Euro, contro i 1.479 Euro, 1.659 Euro e 1.899 Euro dello scorso anno. In questo caso, dunque, il pattern delle riduzioni è piuttosto ondivago: 30 Euro in meno per il modello con memoria da 256 GB e ben 90 Euro in meno per quelli con storage da 512 GB e 1 TB, verso i quali dunque sembra che Samsung voglia spingere l'utenza.