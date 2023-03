Samsung Galaxy S24, altro che luna: zoom fino a 150X per la next gen

La grande accoglienza sudcoreana per Galaxy S23 è stata solo un segno "premonitore" dell'apprezzamento globale nei confronti di questa generazione di smartphone Samsung, probabilmente tra i più bilanciati degli ultimi anni in termini di prestazioni e qualità complessiva.

Di certo un ruolo chiave l'ha giocato anche la presenza di un chip Snapdragon 8 Gen2, la guest star del pacchetto, per così dire. Il vociferato rinnovo della partnership Qualcomm-Samsung per Galaxy S24, quindi, non può fare altro che aumentare ulteriormente l'entusiasmo degli appassionati, per un modello che potrebbe essere persino più interessante degli ottimi S23.

Sulla prossima generazione di carne al fuoco ce n'è ancora poca. Sappiamo, appunto, della possibilità di trovare sotto la scocca ancora una volta un SoC Qualcomm, ma pare che possa arrivare una novità anche in termini di product placement, con la cancellazione del modello S24+ e l'arrivo sul mercato solo in variante standard e Ultra. Inoltre, è probabile che vedremo novità anche in termini di connettività, con supporto al WiFi7.

Quanto alle novità più scottanti, si parla di un comparto fotografico completamente rinnovato, che andrà a puntellare il già ottimo equipaggiamento della serie S23. Il sensore principale dovrebbe rimanere da 200 MP ma di nuova fattura, cercando di aumentare la dimensione dei pixel per arrivare al di sopra dei 0,6 micron. Al contempo, si parla di capacità di zoom superiori a 100x, puntando addirittura ai 150x. Questi risultati potranno essere sicuramente raggiunti con l'ausilio del Deep Learning, come del resto gli scatti della luna di Galaxy S23, ma aumentando la soglia a tal punto è plausibile che arriveranno miglioramenti sostanziali anche nei frangenti in cui l'IA non viene chiamata in causa.

L'ISP dell'ipotetico Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 dovrebbe fare il resto, con supporto migliorato a questo tipo di sensori e di modalità, ma è ancora presto per fare valutazioni su un dispositivo così distante nel tempo.