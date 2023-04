Samsung Galaxy S24, per migliorare la batteria si guarda ai veicoli elettrici

A pochi giorni dalla pubblicazione dei rumor sulla CPU di Samsung Galaxy S24, è emerso in rete un nuovo rapporto che si sofferma sull’autonomia che sarà in grado di offrire il top di gamma 2024 di Samsung. A quanto pare, i coreani intendono prendere in prestito una tecnologia dai veicoli elettrici.

Il nuovo rumor sostiene che il colosso sudcoreano starebbe cercando di migliorare l’autonomia attingendo dai veicoli elettrici ed a quanto pare avrebbe intenzione di collaborare con due aziende cinesi per sviluppare congiuntamente una nuova tecnologie. Nella fattispecie, l’idea è di migliorare la capacità della cella senza che le dimensioni fisiche della batteria cambi.

Sul progetto starebbe lavorando Samsung SDI, il dipartimento di ricerca e sviluppo che appunto sta collaborando con due aziende cinesi esperte nella fornitura di batterie per i produttori di veicoli elettrici. L’idea di base è partire dalle batterie Gen 5 per i veicoli elettrici, miniaturalizzandole per adattarle su smartphone e tablet.

La nuova tecnologia potrebbe portare ad un aumento della capacità del 10% mantenendo dimensioni simili a quelle dei predecessori.

Altri rumor emersi nelle passate settimane hanno riferito che Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere tre fotocamere piuttosto che quattro, per un motivo ben preciso però. Chiaramente per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche mese.