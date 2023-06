Samsung Galaxy S24, salvo il modello Plus? Tre smartphone in arrivo nel 2024

Dopo aver scoperto che i chip Exynos torneranno sui Samsung Galaxy S24, che nelle varianti europee monteranno un SoC Exynos 2400, un nuovo leak fa luce sul numero di device della linea Galaxy S24 e sul loro nome in codice, spiegandoci così cosa possiamo aspettarci dai flagship sudcoreani in uscita a inizio 2024.

Nello specifico, i portali Sammobile e Galaxy Club, entrambi specializzati nel mondo Samsung e che in passato sono stati protagonisti di diversi leak e rumor particolarmente affidabili, spiegano che i Galaxy S24 avranno nome in codice "Muse". Sfortunatamente, questo codename non sembra anticipare nulla sulla scheda tecnica dei tre device della lineup Samsung del prossimo anno.

Tuttavia, i due siti web hanno aggiunto che Samsung è al lavoro su tre smartphone, rispettivamente chiamati Muse 1, Muse 2 e Muse 3. Con ogni probabilità, dunque, si tratterà di Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung Galaxy S24 Ultra. Ciò contrasta con alcuni altri rumor degli scorsi mesi, secondo i quali il Galaxy S24 Plus non verrà lanciato da Samsung, che l'anno prossimo dovrebbe presentare due smartphone, e non tre.

Le due fonti, inoltre, confermano alcuni dettagli sulle fotocamere di Samsung Galaxy S24: esse, per esempio, spiegano che il Galaxy S24 Ultra avrà tre fotocamere, e non quattro come il Galaxy S23 Ultra. Se inizialmente i leak avevano spiegato che gli ingegneri di Samsung avrebbero unito i teleobiettivi 3x e 10x in un'unica lente con zoom ottico variabile, Sammobile e Galaxy Club hanno invece spiegato che il nuovo teleobiettivo di Samsung Galaxy S24 Ultra avrà invece zoom ottico variabile tra 5x e 10x.

Infine, pare che il Samsung Galaxy S24 Ultra sia il device noto come Muse 3, mentre il Galaxy S24 "vanilla" e l'S24 Plus siano rispettivamente chiamati Muse 1 e Muse 2. Sfortunatamente, per ora non ci sono informazioni su Muse 1 e Muse 2: con l'uscita dei tre smartphone prevista per l'inizio del 2024, però, possiamo aspettarci che delle novità più concrete sulle schede tecniche dei device arrivino nel corso dell'autunno e dell'inverno.