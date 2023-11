Samsung Galaxy S24 si mostra nelle prime immagini dal vivo: ecco i modelli dummy!

A quanto pare, Samsung Galaxy S24 sarà un "AI Phone", integrando una serie di funzioni legate all'Intelligenza Artificiale che non si troveranno sugli altri smartphone in commercio. Ora, invece, il design dei Samsung Galaxy S24 si è finalmente svelato grazie ai modelli dummy dei tre dispositivi.

A mostrare i modelli dummy è stato il leaker Sonny Dickinson su X, che ha pubblicato le prime foto da vivo del Galaxy S24, del Galaxy S24 Plus e del Galaxy S24 Ultra. I modellini svelano che i due smartphone base gamma sudcoreani saranno dotati di un pannello posteriore piatto e di bordi arrotondati, mentre il Galaxy S24 Ultra avrà un design più squadrato e un display dai bordi leggermente ricurvi.

In generale, il design dei Samsung Galaxy S24 sarà identico a quello dei Samsung Galaxy S23 di scorsa generazione: il numero di differenze evidenti sarà infatti bassissimo, se non addirittura nullo. Tuttavia, i lati dei tre smartphone sembrano essere stati leggermente appiattiti rispetto ai corrispettivi di scorsa generazione. Infine, i tre dispositivi sono mostrati in una variante bianca: in realtà, però, i colori di lancio dei Galaxy S24 saranno diversi, tra cui il Nero, l'Oro, il Viola e il Blu.

In parallelo, il leaker Alessandro Paluzzi ha svelato sempre su Twitter-X che "Instagram sta lavorando per permettere agli utenti di Samsung Galaxy S24 di aggiungere una scorciatoia alla Fotocamera di Instagram direttamente dalla schermata di blocco". A quanto pare, questa scorciatoia sostituirà quelle già presenti sulla lock screen dei Galaxy S24, tra cui quella che permette di aprire la fotocamera di sistema.

Al momento, le uniche scorciatoie per le app sulla lock screen dei device Samsung sono quelle relative alle app di sistema. Il nuovo widget di Instagram potrebbe essere introdotto da Samsung con One UI 6.1, in arrivo nei prossimi mesi. Parallelamente, il social network di Meta mostrerà un apposito avviso agli utenti con uno smartphone compatibile una volta che la feature sarà disponibile: potete dare un'occhiata al popup in calce a questa news.