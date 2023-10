Samsung Galaxy S24, nuove conferme sul lancio anticipato: quando sarà presentato?

Arrivano nuove conferme sulla possibile presentazione anticipata della serie Galaxy S24. In un nuovo rapporto publicato dal Seoul Economic Daily, si legge che Samsung starebbe pianificando di lanciare la nuova serie di smartphone in anticipo rispetto alle tempistiche tradizionali.

Il rapporto sostiene che il colosso coreano dovrebbe organizzare il classico evento di lancio “Galaxy Unpacked” per il Galaxy S24 a San Francisco a Gennaio 2024. Il timing coincide quindi perfettamente con quanto affermato in precedenza da Ice Universe, secondo cui Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra saranno lanciati un mese prima della serie Galaxy S23, che è stata svelata in via ufficiale il 1 Febbraio 2023 con lancio il 18 Febbraio 2023.

A quanto pare, la mossa di Samsung non sarebbe da intendere come una diretta risposta ad Apple, quanto agli altri produttori di smartphone Android che nel corso dei prossimi mesi dovrebbero lanciare i loro dispositivi top di gamma basati sull’SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il modello Ultra della Galaxy S24 Series dovrebbe infatti essere basato su Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo, mentre i modelli base e Plus potrebbero basarsi sul chipset deca-core Exynos 2400 in alcune regioni.

Secondo alcune indiscrezioni emerse di recente, anche Samsung dovrebbe abbandonare l’alluminio con il Galaxy S24 per puntare sul titanio, analogamente a quanto fatto da Apple con iPhone 15 Pro e Pro Max.