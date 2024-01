Samsung Galaxy S24, ormai manca pochissimo: svelati (per errore) i bonus preordine

La presentazione di Samsung Galaxy S24 si terrà tra poche ore: il prossimo evento Galaxy Unpacked, infatti, è fissato per le 19:00 di domani, mercoledì 17 gennaio 2024. Dei tre nuovi top di gamma coreani ormai sappiamo ogni dettaglio, dalla scheda tecnica alle feature esclusive legate all'IA. Ora, invece, si svelano i bonus preordine dei device.

Come spiegano i colleghi di GSMArena, il reveal dei bonus connessi al preordine dei Samsung Galaxy S24 è avvenuto in anticipo a causa di un errore di Samsung Austria, che ha erroneamente condiviso in anticipo un documento riservato. Il documento è scomparso nel giro di qualche minuto, ma c'è comunque stato il tempo per capire quali saranno i perk ottenibili in Europa (dunque Italia compresa) preordinando uno dei tre smartphone della linea S24.

Il primo bonus di preordine è decisamente intrigante, dal momento che si tratta di un vero e proprio incremento delle specifiche tecniche dello smartphone. Nello specifico, prenotando un Galaxy S24 riceverete il device con il taglio di memoria superiore rispetto a quello che avete acquistato. Per esempio, acquistando un Galaxy S24 Ultra da 256 GB ne riceverete uno da 512 GB; acquistandone uno da 512 GB ve ne verrà fornito uno da 1 TB. Sfortunatamente, pare che proprio i Galaxy S24 Ultra da 1 TB saranno distribuiti in un numero ridotto di copie, pari a 2.000 unità in tutta l'Austria: non sappiamo, per ora, quante unità siano state destinate al mercato italiano.

Il secondo bonus di preordine riguarda gli utenti che intendono avvalersi del programma di trade-in di Samsung: riportando un vecchio smartphone o tablet per effettuare il preordine di uno nuovo, infatti, riceverete un ulteriore credito di 100 Euro al di sopra del valore del dispositivo ceduto a Samsung. Ciò vi permetterà di risparmiare una cifra considerevole sull'acquisto di un nuovo Galaxy S24.

Infine, sembra che ci saranno alcuni colori esclusivi di Samsung Galaxy S24 per lo Store del colosso di Suwon: in particolare, il modello base e il modello Plus saranno disponibili online nelle tinte Jade Green, Sapphire Blu e Sandstone Orange, mentre il modello Ultra potrà essere acquistato in Titanium Green, Titanium Blue e Titanium Orange.