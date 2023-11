Samsung Galaxy S24 Plus, il salto c'è: RAM e schermo saranno migliorati

Arrivano nuove conferme del fatto che Samsung Galaxy S24 Plus sarà un best buy. Dopo i primi leak sullo smartphone, che stabilivano che avrà delle dimensioni e uno schermo simili a quelli del Galaxy S24 Ultra, dei nuovi rumor sembrano confermare il display di prima categoria dello smartphone e, insieme, un aumento di RAM per il Galaxy S24 Plus.

Un articolo di ITHome, a sua volta basato su alcuni post del noto leaker Ice Universe su Weibo e tradotto in inglese da GizmoChina, ha infatti confermato le specifiche del display di Samsung Galaxy S24 Plus. Quest'ultimo, secondo il leaker, avrà una risoluzione 2K e sarà realizzato in materiale M13: questa tecnologia proprietaria del colosso di Suwon dovrebbe permettere allo smartphone di raggiungere una luminosità di picco pari a 2.500 nits, superando quella di ogni device rivale in commercio.

In parallelo, sembra anche che il Galaxy S24 Plus sarà estremamente sottile, con uno spessore pari a soli 7,7 millimetri. Non è chiaro, però, se anche il flagship "intermedio" del colosso sudcoreano adotterà lo stesso corpo in titanio del Galaxy S24 Ultra o se invece utilizzerà altri materiali per la sua scocca. Per ora, però, il grosso degli esperti di settore sembra concordare sul fatto che il titanio resterà un'esclusiva di Samsung Galaxy S24 Ultra e non transiterà sui due modelli base della gamma.

Infine, Ice Universe ha svelato che, dal prossimo anno, anche il Galaxy S24 Plus avrà 12 GB di RAM, finalmente. In questo modo, il modello Plus si separerà dal base gamma, che manterrà invece 8 GB di memoria, arrivando allo stesso quantitativo di RAM del modello Ultra (ammesso ovviamente che Samsung Galaxy S24 Ultra non arrivi a 16 GB di RAM, cosa che però i leaker non hanno riportato fino ad ora).

Infine, Ice Universe spiega che il Galaxy S24 Plus avrà due SoC diversi: in Europa e Corea del Sud lo smartphone sarà venduto con un Exynos 2400 di Samsung; negli Stati Uniti, in Cina e nel resto del mondo, invece, esso userà uno Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy co-sviluppato da Samsung e Qualcomm.