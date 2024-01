Samsung Galaxy S24 sarà presentato il 17 Gennaio 2024: 'Galaxy AI is coming'

A conferma che i rumor emersi nelle scorse ore corrispondevano alla realtà, Samsung ha annunciato in via ufficiale che terrà il suo primo Galaxy Unpacked del 2024 il prossimo 17 Gennaio presso il SAP Center di San Jose, il California.

L’evento, che sarà trasmesso ovviamente in live streaming sul canale YouTube dell’azienda coreana, sarà teatro di presentazione della nuova gamma di smartphone Galaxy S24 di cui si è molto parlato nelle ultime settimane. Samsung infatti negli inviti afferma che mostrerà “le ultime aggiunte al portafoglio di dispositivi mobili Galaxy” e nel video teaser diffuso fa riferimento esplicito a “Galaxy AI”, che sta arrivando. Già nelle scorse ore infatti alcuni rumor avevano svelato tutte le funzioni d’intelligenza artificiale che saranno integrate nel Galaxy S24, che saranno il fulcro delle novità software.

Come avvenuto anche in passato, Samsung ha già lanciato alcune promozioni di preorder negli USA: coloro che preordineranno i dispositivi tra il 2 ed il 16 Gennaio riceveranno un credito di 50 Dollari.

Nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma che Samsung starebbe testando la registrazione di video in 4K a 120fps per il Galaxy S24 Ultra. Secondo i leaker però non è scontato che tale funzione venga inclusa nella versione finale del dispositivo.