Samsung Galaxy S24, è il giorno della presentazione: dove seguire l'Unpacked

Ci siamo: è il grande giorno della presentazione dei nuovi Galaxy S24. Questa sera, alle ore 19, il colosso coreano presenterà la nuova generazione di smartphone, che a giudicare dai teaser pubblicati in rete punterà tutto sull’in telligenza artificiale con Galaxy AI che “è in arrivo”.

Come indicato da Samsung sulla pagina ufficiale dell’Unpacked 2024, registrandosi entro le 17:59 di oggi, si riceverà 50 Euro di sconto per acquistare i nuovi Galaxy sullo shop online e Galaxy Buds2 Pro in regalo per gli acquisti effettuati entro il 23 Gennaio 2024.

Inoltre, si avrà la possibilità di vincere Galaxy Book3 Pro: acquistando su Samsung Shop online entro il 30 Gennaio 2024 e registrando il prodotto su Samsung Members entro il 29 Febbraio 2024, si parteciperà all’estrazione di uno dei 14 notebook Samsung Galaxy Book3 Pro da 14 pollici nella variante con processore i7, 16GB di RAM ed Intel Iris Xe in palio.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ed i canali ufficiali di Samsung, ma potrete seguirlo anche sul canale Twitch di Everyeye, commentato dalla nostra redazione.