Anche il Samsung Galaxy S24 punterà sul gaming: il balzo dall'S23 sarà sorprendente

Solo qualche giorno fa, sul web sono spuntati i primi render del Samsung Galaxy S24 che hanno mostrato quelle che saranno le principali novità a livello di design dello smartphone top di gamma 2024 della società coreana. Uno smartphone che a quanto pare somiglierà molto ad iPhone 15 Pro. Oggi arrivano delle nuove informazioni a livello tecnico.

Proprio come la controparte Apple, infatti, anche il Galaxy S24 guarderà al gaming e rispetto al Galaxy S23 farà registrare un balzo nelle performance ancora più marcato, sebbene l’S23 Ultra sia tra i migliori smartphone da gaming attualmente in circolazione grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy che ha mostrato i muscoli nei benchmark grafici.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da SamMobile, il Galaxy S24 Ultra sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Nel test Vulkan lo Snapdragon 8 Gen 3 ha ottenuto oltre 15mila punti, con un balzo del 60% rispetto ai 9mila punti dello Snapdragon 8 Gen 2: ovviamente stiamo parlando di dati puramente teorici, ma che ci fanno capire come i miglioramenti siano destinati ad essere importanti.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà un chip octa-core da 4nm, con un core CPU ARM Cortex-X4, cinque ARM Cortex-A720 e due core Cortex-A520, a cui si aggiunge una GPU Adreno 750 con ray tracing. I rumor emersi nelle scorse settimane affermavano la GPU del nuovo chip Qualcomm offrirà prestazioni migliori del 50% rispetto al predecessore.

Insomma, se iPhone 15 Pro si è dimostrato una vera e propria console da gaming, all’orizzonte c’è un concorrente agguerrito pronto a fare lo stesso.