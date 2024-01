Samsung Galaxy S24, resistenza al top: Corning svela il Gorilla Armor

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 gennaio, Samsung ha svelato i Galaxy S24, i suoi nuovi smartphone top di gamma. Man mano che passano le ore, i dettagli sui tre device si fanno sempre più chiari: ora, per esempio, è Corning a svelare il suo Gorilla Armor, che garantirà una protezione senza precedenti ai Galaxy S24.

Stando a quanto riporta GizmoChina, il Gorilla Armor arriverà con i Galaxy S24 e rimarrà esclusiva dei top di gamma Samsung per qualche tempo. Nonostante il cambio di nome rispetto al precedente Gorilla Glass Victus 2, il Gorilla Armor rappresenta un vero e proprio successore di quest'ultimo. La prima novità, ovviamente, sta nel naming, dal momento che Corning abbandona il termine "Glass" e anche la serie Victus, in favore di una nomenclatura più semplice.

Ciò dipende anche dal fatto che il Gorilla Armor è un materiale tutto nuovo, composto per il 25% da materiali riciclati. Ciò non significa però che la qualità e la trasparenza del vetro saranno peggiori: al contrario, queste due caratteristiche saranno migliorate rispetto al Gorilla Glass Victus 2, così come verrà incrementata la resistenza degli smartphone dotati di Gorilla Armor a cadute e altri impatti.

Sul fronte della durabilità, alcuni test di laboratorio eseguiti da Corning e Samsung svelano che il Gorilla Armor è superiore a ogni altro vetro con silicati di alluminio al momento esistente su smartphone, sia in termini di resistenza ai graffi superficiali (quelli causati dall'uso di tutti i giorni, insomma) che per quanto riguarda la resistenza agli urti occasionali e accidentali.

Come se ciò non bastasse, il nuovo vetro dovrebbe ridurre i riflessi del 75% rispetto al predecessore, favorendo un'esperienza utente migliorata rispetto agli smartphone di scorsa generazione, specie in termini di leggibilità dello schermo in ogni ambiente e con ogni tipo di illuminazione.