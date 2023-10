Samsung Galaxy S24, la rivoluzione passa anche per i colori: svelate le tinte di lancio

Ormai i segreti attorno ai Samsung Galaxy S24 sono davvero pochi. I tre smartphone top di gamma del colosso coreano, infatti, arriveranno a inizio 2024 con una scheda tecnica rinnovata, delle fotocamere migliori e dei display flagship estesi a tutta la linea. Non solo: anche i colori di lancio dei Galaxy S24 saranno completamente nuovi!

Stando a quanto riporta Ross Young di Display Supply Chain Consultants, i tre Galaxy S24 saranno disponibili in quattro colori al lancio. Questi ultimi saranno rispettivamente chiamati "Black", "Gray", "Violet" e "Yellow". I nomi sono piuttosto auto-esplicativi, perciò i fan non potranno fare a meno di notare che tra di essi mancano colorazioni tradizioni come quella bianca, quella color crema, quella blu e quella verde.

Generalmente, le tinte "Black" e "Gray" vengono chiamate "Phantom Black" e "Graphite" da Samsung, che le utilizza ogni anno sui suoi smartphone come tinte standard insieme al bianco (che, a quanto pare, non ha attirato molti fan negli ultimi mesi: ciò spiegherebbe perché la colorazione chiara non è stata presa in considerazione per i Galaxy S24). Invece, i colori "Violet" e "Yellow" non si fanno vedere da un bel po' sugli smartphone Samsung: il primo, infatti, non viene utilizzato per uno smartphone coreano dai tempi del Galaxy S21, nel 2021; il secondo, invece, è stato utilizzato solo per il Galaxy S10e, lanciato nel 2020.

In ogni caso, vi ricordiamo che, accanto a queste tinte di lancio, ve ne saranno almeno una o due esclusive dello store di Samsung e acquistabili unicamente online. Su di esse, sfortunatamente, Ross Young non ha fornito alcuna informazione. Probabilmente, la nuova "politica dei colori" dell'azienda di Suwon dipende dal nuovo corpo in titanio dei Galaxy S24, che potrebbe aver spinto l'azienda ad un "refresh" dell'estetica dei suoi smartphone, sulla falsariga di quanto già fatto da Apple per gli iPhone 15.

La pletora di leak che ha circondato i nuovi smartphone sudcoreani, comunque, sembra corroborare l'ipotesi che i Galaxy S24 godranno di un lancio anticipato a questo giro: dalla tradizionale release di inizio febbraio, infatti, si dovrebbe passare ad un Galaxy Unpacked a metà gennaio, che secondo i bene informati dovrebbe essere già stato fissato per il 18 gennaio 2024, in quel di San Francisco. Staremo a vedere.