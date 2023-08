Samsung Galaxy S24 e S24+, arriva il display LTPO: sarà identico a S24 Ultra

Nelle scorse settimane, diversi insider hanno confermato che la lineup Samsung Galaxy S24 sarà composta da tre smartphone e che il tanto bistrattato modello Plus sarà salvo ancora una volta. Oggi, invece, scopriamo che Samsung Galaxy S24 e S24+ riceveranno un miglioramento importantissimo, che potrebbe metterli in pari con il Galaxy S24 Ultra.

Il noto leaker Ice Universe, ben noto per le sue previsioni corrette sul mondo Samsung, ha infatti confermato che Galaxy S24 e S24+ avranno uno schermo LTPO, esattamente come Samsung Galaxy S24 Ultra. Si tratta di una novità importantissima, perché fino ad ora gli schermi LTPO sono rimasti esclusiva dei modelli di fascia più della linea Galaxy S.

La tecnologia LTPO è stata introdotta con Samsung Galaxy S21 Ultra, per poi essere utilizzata da Samsung Galaxy S22 Ultra e Samsung Galaxy S23 Ultra: essa permette un aggiustamento dinamico del refresh rate dello schermo dello smartphone a seconda dell'app in uso sul telefono, riducendo il consumo complessivo di batteria. Nello specifico, quando il dispositivo viene messo in modalità riposo, il refresh rate si abbassa fino a 1 Hz, permettendo di ridurre drasticamente il consumo della batteria pur mantenendo attivo lo schermo always-on.

I Samsung Galaxy S21 e S21+, S22 e S22+ e persino S23 e S23+ avevano un refresh rate variabile, che però non supportava l'intero range tra 1 Hz e 120 Hz, fermandosi invece su livelli come 30, 60 e 120 Hz. L'aggiornamento ad un display LTPO, dunque, dovrebbe migliorare la già ottima autonomia degli smartphone top di gamma del colosso coreano.

Sembra comunque che l'introduzione dello schermo LTPO andrà di pari passo con una riduzione dei bordi del display su tutti e tre modelli della linea S24, che potrebbero addirittura ottenere dei bordi paralleli su tutti e quattro i lati. Oltre a queste novità, pare che tanto la risoluzione dello schermo quanto la posizione e le specifiche della selfie-camera non cambieranno rispetto ai modelli dello scorso anno.