Samsung Galaxy S24 e S24+ saranno dei best buy? Le specifiche lo suggeriscono

Le specifiche della fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra sono online già da qualche giorno, ma i leak sulla nuova generazione di smartphone flagship coreani non accennano a finire. Al contrario, è appena comparsa in rete la scheda tecnica del display dei Galaxy S24, con alcune gradite conferme e qualche intrigante sorpresa.

Il tipster Revegnus, infatti, ha spiegato su X che tutti e tre i Galaxy S24 avranno un pannello LTPO, che cioè garantirà il refresh rate variabile sugli smartphone. Si tratta di una novità assoluta, dal momento che fino ad oggi solo i modelli Ultra della serie Galaxy S sono stati dotati di questa feature lato schermo. A quanto pare, dunque, dal prossimo anno anche i due modelli basi saranno dotati di un display "Premium".

Parimenti, tutti e tre i display saranno degli schermi M13 di Samsung con luminosità di picco di 2.500 nits. Spiega GSMArena che, con ogni probabilità, questa luminosità sarà raggiunta solo in precise condizioni, come durante la riproduzione di contenuti HDR compatibili con un livello di luminosità così elevato. In condizioni normali, invece, i tre pannelli dovrebbero assestarsi su valori molto inferiori.

In ogni caso, sembra proprio che l'unica differenza tra i display di Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra starà nella loro dimensione e, di conseguenza, anche nella loro risoluzione: le specifiche tecniche dei pannelli, infatti, saranno identiche su tutta la lineup. Un ottimo passo avanti per i due modelli base, che così si rendono ancora più appetibili al grande pubblico.

Come se ciò non bastasse, un nuovo benchmark del Galaxy S24+ comparso su GeekBench sembra mostrare che anche in termini tecnici lo smartphone Samsung non sfigurerà affatto davanti ai top di gamma di prossima generazione. In un test Vulkan, infatti, un Galaxy S24+ con Snapdragon 8 Gen3 ha fatto registrare la bellezza di 17.031 Punti, l'81,6% in più del punteggio medio del Galaxy S23 Ultra dello scorso anno, in pari con una GPU NVIDIA GTX 1050 desktop.