Samsung Galaxy S24 ed S24 Plus in arrivo con importanti novità al design

A poche ore dalla pubblicazione degli ultimi rumor sul chipset di Galaxy S24, sul web emergono altri dettagli sugli smartphone che il colosso coreano dovrebbe lanciare sul mercato nel corso del primo trimestre del 2024. In particolare, sono attese importanti novità per i Galaxy S24 ed S24 Plus.

Secondo quanto svelato dal popolare leaker Ice Universe, i due dispositivi in questione si discosteranno dal design con retro piatto e telaio centrale leggermente sporgente visto su S23 ed S23 Plus, per adottare un design simile a quello visto su iPhone, con bordi piatti.

Nessuna informazione sul Galaxy S24 Ultra: non è chiaro se il design della scocca divergerà da quelli di S24 ed S24+, quindi non è da escludere qualche modifica (magari minima) per differenziarlo dai modelli base.

Altre voci riferiscono che la serie Galaxy S24 sarà disponibile nelle varianti con chipset Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 in diversi mercati, e dovrebbe essere dotata dell’ultimo pannello OLED M13 che offrirà una resa grafica migliore, e supporto alla comunicazione satellitare bidirezionale. Ovviamente, come sempre in casi come questi il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo dal momento che manca ancora tanto al reveal ufficiale, e sicuramente nel corso dei prossimi mesi emergeranno altre voci.