Samsung Galaxy S24 senza segreti: Walmart svela tutte le funzioni IA in arrivo

Secondo diverse fonti dell'industria, il lancio dei Samsung Galaxy S24 avverrà con largo anticipo rispetto al solito: i tre smartphone dovrebbero essere svelati il 17 gennaio, con un evento Galaxy Unpacked dedicato. Nelle scorse ore, però, il Galaxy S24 Plus è comparso sul sito web di Walmart, che ne ha svelato feature e specifiche tecniche complete.

A riportare la notizia è il portale WCCFTech, che ha anche fornito alcuni screenshot della pagina prodotto "incriminata". Quest'ultima mostra il Samsung Galaxy S24 Plus in versione Onyx Black, ma dalle immagini possiamo chiaramente vedere che il design dello smartphone sarà pressoché identico a quello di Samsung Galaxy S23 Plus.

Le vere novità, però, si trovano sotto la scocca di Samsung Galaxy S24 Plus: lo smartphone, infatti, sarà dotato di ben 12 GB di RAM (contro gli 8 GB del Galaxy S23 Plus) e di tante funzioni legate all'IA che finora credevamo sarebbero state esclusive di Samsung Galaxy S24 Ultra. Il sito web di Walmart ci fornisce anche i nomi di queste funzioni, che saranno:

Live Translate

Generative Edit

Nightography Zoom

I nomi delle tre feature IA dei Samsung Galaxy S24 sono piuttosto autoesplicativi, ma combaciano anche con i leak delle ultime settimane. "Live Translate" sarà una funzione che permetterà allo smartphone di tradurre in diretta le chiamate da una lingua all'altra, permettendo ai due interlocutori di utilizzare la propria lingua madre anche quando chi si trova dall'altro capo del telefono non la comprende.

"Generative Edit" riguarderà fotografie e video: della funzione non si è parlato molto, ma è possibile che si tratti di una feature di editing "magico" simile a quella di Google, che permetterà di usare l'IA per espandere le immagini o, magari, per alcune opzioni avanzate di fotoritocco, sia nel campo delle immagini che in quello del sonoro (almeno per quanto riguarda i video). Infine, anche "Nightography Zoom" sarà una feature della fotocamera, che permetterà agli utenti di scattare foto zoom di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, sfruttando l'IA per il riconoscimento dei soggetti inquadrati.