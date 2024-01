Samsung Galaxy S24, si svela il chip Exynos 2400: tutte le specifiche

Dopo avervi riportato tutte le informazioni disponibili sullo Snapdragon 8 Gen3 di Samsung Galaxy S24 Ultra, è arrivato ora il momento di sollevare il velo di mistero attorno al chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 e S24 Plus. Ecco tutte le specifiche del chip coreano di nuova generazione.

I modelli italiani di Samsung Galaxy S24 e di Samsung Galaxy S24 Plus dovrebbero essere dotati di un SoC Exynos 2400, mentre altre varianti internazionali dei due smartphone monteranno uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC. Invece, il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy su tutti i mercati globali.

L'Exynos di Samsung Galaxy S24 ha una CPU a 10 Core, come ampiamente previsto in passato da alcuni leak. La sua architettura è composta da un Core Cortex-X4 con frequenza a 3,20 GHz, che si accompagna a due Core Cortex-A720 a 2,90 GHz e ad altri tre Core Cortex-A720 a 2,60 GHz. Completano la scheda tecnica della CPU quattro E-Core Cortex-A520 a 2,00 GHz. Secondo Samsung, la nuova architettura porta ad un miglioramento del 70% delle performance della CPU dei suoi nuovi top di gamma rispetto al modello di precedente generazione.

La GPU dei Samsung Galaxy S24 in versione Exynos sarà una Xclipse 940 con architettura RDNA3 di AMD. La grafica integrata dell'Exynos 2400 supporterà inoltre l'accelerazione hardware per il ray-tracing e l'upscaling AI-driven, promettendo un'esperienza di gaming di alto livello. Abbiamo poi il supporto per il playback video fino a 8K a 60 fps, per l'HDR, l'HDR10+ e l'HLG, nonché per i display fino a 4K a 120 Hz in 1440p a 144 Hz.

Il grande salto sarà però nella NPU del chip, che sarà 14,7 volte più veloce di quella dell'Exynos 2200 di scorsa generazione. Si tratta di un dato che non stupisce troppo, dal momento che essa dovrà occuparsi di tutte le funzioni di Intelligenza Artificiale Generativa on-device e delle funzioni IA di Galaxy AI.

Inoltre, il chip ha un ISP che supporta sensori fino a 320 MP, nonché la cattura di frame a 108 MP (o 64 + 32 MP) a 30 fps. La registrazione video, invece, arriva fino al 4K a 120 fps o all'8K a 30 fps. Infine, in termini di connettività, l'Exynos 2400 supporta il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, nonché l'USB 3.2 Type-C e il 5G NR, con velocità fino a 12,1 Gbps in download e 3,67 Gbps in upload.