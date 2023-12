Samsung Galaxy S24, si svela la GPU dell'Exynos 2400: meglio del previsto?

Le schede tecniche leakate dei Samsung Galaxy S24 ci hanno svelato che i tre smartphone arriveranno con un SoC Snapdragon 8 Gen3, ma pare anche che in alcuni mercati Samsung utilizzerà il SoC proprietario Exynos 2400 per i suoi dispositivi top di gamma. Oggi, finalmente, si svelano le specifiche della GPU del chip: sono meglio del previsto?

Stando ad un tweet dello sviluppatore LaidBackDeveloper, l'Exynos 2400 avrà una GPU Xclipse 940: il chip è stato co-sviluppato da Samsung e AMD e, finora, i leak sul suo conto sono stati contrastanti. Alcuni, infatti, sono stati decisamente ottimistici, prefigurando addirittura delle performance quadruplicate rispetto alla grafica Xclipse 920 dell'Exynos 2200 lanciato nel 2022. Altri, invece, si sono rivelati molto meno positivi, arrivando a dire che Samsung sarebbe rimasta delusa dalla GPU e che starebbe valutando di abbandonare la partnership con AMD per i prossimi anni.

LaidBackDeveloper, a quanto pare, si colloca saldamente nel campo degli ottimisti, anche se non ha offerto alcuna prospettiva sulle performance della scheda, limitandosi invece a parlare della sua scheda tecnica. A quanto pare, la componente avrà 6 Compute Units, esattamente come la Xclipse 920 di scorsa generazione. Anche il quantitativo di VRAM, pari a 4 GB, dovrebbe essere lo stesso della grafica di scorsa generazione. Delle specifiche non certo entusiasmanti, se consideriamo che la GPU Xclipse 920 ha ormai due anni sulle spalle, dal momento che è stata lanciata insieme ai Samsung Galaxy S22 nel 2022.

Tuttavia, le frequenze di clock del chip Xclipse 940 potrebbero salvare la situazione: la GPU, infatti, avrà una frequenza pari a 1.095 MHz, contro i 555 MHz del predecessore. Come se ciò non bastasse, la nuova grafica di Samsung e AMD avrà una architettura RDNA3 di nuova generazione e dovrebbe garantire dei netti incrementi di performance nel ray-tracing rispetto alla Xclipse 920. Sfortunatamente, però, pare che la grafica integrata del chip A17 Pro di Apple sia inarrivabile, presentando ben 6 GB di VRAM.

Tuttavia, il confronto più importante per la GPU Xclipse 940 è quello con il chip Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen3, che troveremo sotto la scocca di diversi modelli di Samsung Galaxy S24 e S24+, compresi quelli europei. Secondo il portale WCCFTech, la grafica del colosso coreano e di AMD dovrebbe avere dei punteggi in OpenCL (su GeekBench 6) del tutto simili a quelli della iGPU targata Qualcomm, mentre dovrebbe risultare circa il 10% più lenta in Vulkan nel medesimo benchmark.