Samsung Galaxy S24, primo teardown online: punteggio di riparabilità di 9/10

In attesa di scoprire i teardown di iFixit, il canale YouTube PBKreview ha pubblicato il primo video di questo tipo della serie Galaxy S24. Ad essere interessato il modello base della linea, per cui sono state svelate delle specifiche molto interessanti.

A quanto pare, il Galaxy S24 base rispetto al suo predecessore ha una camera di vapore in rame più grande, quasi il doppio se si confronta con quella di S23, proprio come l’S24 Ultra. Per le riparazioni, la buona notizia è rappresentata dal fatto che la piastra posteriore può essere staccata dopo averla riscaldata. I copriobiettivi della fotocamera invece possono essere sostituiti individualmente, mentre non si registrano differenze a livello di antenne UWB, che non è presente a differenza di quanto avviene su S24+ ed S24 Ultra.

Come lo scorso anno, la scheda madre è basata su un design a doppio strato, e la fotocamera frontale da 12 megapixel è incollata direttamente sulla scocca ma può essere sostituita tagliando lo strato di colla con un taglierino o coltello. Il design interno consente anche di smontare tutte le fotocamere posteriore in maniera semplice, così come la batteria mentre per quanto concerne il display la situazione è diversa ed è praticamente impossibile staccarlo senza danneggiarlo.

Il canale YouTube ha dato al Galaxy S24 un punteggio di riparabilità di 9/10 grazie alla disponibilità dei componenti, la facilità di sostituzione della batteria e delle varie componenti. A livello di design interno, PBKreview ha dato al lavoro di Samsung 1,5 punto su 2.

Nella giornata di ieri, intanto, sono emersi alcuni problemi con il display di S24 Ultra lamentati dagli utenti e su cui starebbe lavorando Samsung.