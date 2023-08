Samsung Galaxy S24, i test sono già iniziati: l'intera lineup trapela sul database IMEI

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S24+ esiste e non è stato cancellato da Samsung (come invece diversi leaker sostenevano), l'intera lineup Galaxy S24 è finita sul database IMEI, anticipandoci da quali (e quanti) device sarà composta e dandoci alcune informazioni preliminari su di essi.

In particolare, dai listing del database IMEI riportati da TechGoing scopriamo che la serie S24 sarà composta da tre smartphone, ovvero i "classici" Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Vi ricordiamo comunque che ciascun device sarà "raddoppiato", dal momento che i Galaxy S24 avranno SoC Exynos 2400 su alcuni mercati (compreso quello europeo), mentre in altri saranno dotati di chipset Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm.

Stando al database IMEI, i tre smartphone hanno codename SM-S921B/DS, SM-S926B/DS e SM-S928B/DS. Dovrebbe dunque trattarsi rispettivamente di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: lo scorso anno, infatti, Samsung Galaxy S23 aveva nome in codice SM-S911B/DS, mentre Samsung Galaxy S23+ era chiamato SM-S916B/DS e Samsung Galaxy S23 Ultra era SM-S918B/DS.

La comparsa dei tre smartphone sul database IMEI significa che i Galaxy S24 sono già in fase di testing e che verranno rilasciati, come previsto, nel primo trimestre del 2024. Secondo i rumor, infatti, i nuovi top di gamma coreani faranno il loro debutto internazionale tra gennaio e febbraio 2024, come già avvenuto per i loro predecessori.

Non è invece comparso sul database IMEI il misterioso Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium, che dovrebbe rappresentare una leggera revisione del Galaxy S24 Ultra con corpo in titanio e specifiche tecniche leggermente migliorate, suggerendo che il device potrebbe essere lanciato più avanti nel corso del prossimo anno (o che potrebbe condividere il medesimo codename del Galaxy S24 Ultra stesso).