Samsung Galaxy S24: trapelano configurazioni e colorazioni

Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni sulla scheda tecnica della serie Galaxy S24. In particolare, alcuni rumor emersi in rete mostrano quelle che dovrebbero essere le presunte configurazioni dei tre smartphone.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24 base, le configurazioni disponibili sul mercato e colorazioni dovrebbero essere le seguenti:

Galaxy S24 8/128GB - Gray

Galaxy S24 8/256GB - Gray

Galaxy S24 8/128GB - Black

Galaxy S24 8/256GB - Black

Galaxy S24 8/128GB - Violet

Galaxy S24 8/256GB - Violet

Galaxy S24 8/128GB - Yellow

Galaxy S24 8/256GB - Yellow

Il dispositivo quindi dovrebbe arrivare nella configurazione con 8GB di RAM e 128 e 256 gigabyte di storage, nelle varianti gray, black, violet e yellow.

Passando al Galaxy S24+, invece, la situazione dovrebbe essere la seguente:

Galaxy S24+ 12/256GB - Gray

Galaxy S24+ 12/512GB - Gray

Galaxy S24+ 12/256GB - Black

Galaxy S24+ 12/512GB - Black

Galaxy S24+ 12/256GB - Violet

Galaxy S24+ 12/512GB - Violet

Galaxy S24+ 12/256GB - Yellow

Galaxy S24+ 12/512GB - Yellow

Il modello “di mezzo” della serie potrebbe sfoggiare quindi 256 o 512 gigabyte di memoria interna, con 12GB di RAM. Le colorazioni dovrebbero essere le stesse.

Trapelate anche le configurazioni del modello top di gamma, il Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S24 Ultra 12/512GB - Black

Galaxy S24 Ultra 12/1TB - Black

Galaxy S24 Ultra 12/256GB - Gray

Galaxy S24 Ultra 12/512GB - Gray

Galaxy S24 Ultra 12/1TB - Gray

Galaxy S24 Ultra 12/256GB - Violet

Galaxy S24 Ultra 12/512GB - Violet

Galaxy S24 Ultra 12/1TB - Violet

Galaxy S24 Ultra 12/256GB - Yellow

Galaxy S24 Ultra 12/512GB - Yellow

Galaxy S24 Ultra 12/1TB - Yellow

Nuove conferme quindi sull’arrivo di un modello da 1 terabyte per il Galaxy S24 Ultra, mentre non è chiaro in che modo saranno proposte le colorazioni: nelle scorse settimane si era a più riprese parlato di una possibile scocca in titanio, e sicuramente le finiture saranno differenti.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, il Galaxy S24 dovrebbe costare quanto il Galaxy S23.