Samsung Galaxy S24 Ultra da 512GB in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

In questo sabato pre-Pasquale, Amazon propone un’offerta molto interessante sul Samsung Galaxy S24 Ultra, che raggiunge il minimo storico nella variante con 512GB di memoria interna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy S24 Ultra nella colorazione Titanum Black e variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria può essere acquistato 1399 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1619 Euro di listino, con consegna garantita per mercoledì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna e possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla ricezione a casa.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile l’opzione per la dilazione del totale tramite Amazon.

Dati alla mano, si tratta del minimo storico raggiunto dallo stesso modello, che ha 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage. Il Samsung Galaxy s24 Ultra è dotato di un display da 6,8 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X, fotocamera da 200 megapixel e batteria da 5000 mAh.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?