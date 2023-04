Samsung Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera tutta nuova: spunta l'ISOCELL Zoom

Un paio di settimane fa, è emerso che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà tre fotocamere posteriori, e non quattro come gli S23 e S22 Ultra. Un passo indietro solo apparente, dal momento che Samsung dovrebbe unire i due teleobiettivi dell'S23 Ultra in una sola lente di nuova generazione. Oggi, infine, scopriamo chi produrrà questo misterioso sensore.

Un report di Sammobile, infatti, ci spiega che sarà Samsung stessa a produrre il teleobiettivo "variabile" del Galaxy S24 Ultra. Quest'ultimo sostituirà dunque le due lenti precedentemente fornite da Sony - rispettivamente un teleobiettivo con zoom 3x e uno con zoom 10x - e sarà chiamato ISOCELL Zoom. Un sensore simile è infatti stato brevettato di recente dal colosso coreano nel Regno Unito e in Corea del Sud.

L'ISOCELL Zoom dovrebbe avere una conformazione fisica particolare, diversa da quella delle lenti Sony, che permetterà al sensore di passare dallo zoom 3x allo zoom 10x ottico, anche con le limitazioni spaziali delle ridotte dimensioni del Galaxy S24 Ultra. L'apertura della fotocamera sarà dunque variabile tra f/2.5 e f/2.9, mentre lo zoom digitale del Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare persino a 150x, stando ai più recenti rumor.

Se la presenza dell'ISOCELL Zoom sarà confermata sul flagship next-gen di Samsung, quest'ultimo avrà ben due delle sue tre fotocamere prodotte "in casa" dal colosso di Suwon stesso, mentre solo una sarà affidata a Sony. Pare infatti che, mentre il teleobiettivo riceverà un aggiornamento all'ISOCELL Zoom e la fotocamera principale sarà un ISOCELL HP2 o GN2 da 200 MP, solo l'ultra-grandangolo non verrà migliorato e continuerà ad essere realizzato da Sony.

Ovviamente, dietro alla scelta di produrre "in-house" la maggior parte delle fotocamere del suo prossimo top di gamma, Samsung pone delle ragioni economiche, oltre che di qualità: slegandosi da Sony e prediligendo soluzioni proprietarie, infatti, l'azienda dovrebbe ridurre i costi, abbattendo anche il prezzo dei suoi smartphone (o almeno evitando ulteriori rincari come quelli degli scorsi anni).