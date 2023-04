Samsung Galaxy S24 Ultra avrà tre fotocamere e non quattro? Forse sì, ma c'è un motivo!

Il comparto fotocamera di Samsung Galaxy S24 sembra promettere davvero bene, con uno zoom fino a 150x gestito dai sensori fisici dello smartphone, dall'IA e dal chip ISP del colosso coreano, almeno secondo i leaker. Tuttavia, un noto insider del mondo Samsung ha svelato che il Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera in meno rispetto all'S23 Ultra.

Stando a quanto riporta il noto tipster Ice Universe, infatti, Samsung Galaxy S24 Ultra avrà tre fotocamere, contro le quattro del Galaxy S23 Ultra. Per rinfrescarvi la memoria, quest'ultimo è dotato di una fotocamera principale da 200 MP, di un ultra-grandangolo da 10 MP e di due obiettivi con zoom ottico 3x e 10x da 12 e 10 MP. Proprio uno di questi due dovrebbe essere scartato nel flagship coreano del prossimo anno.

Pare infatti che i due teleobiettivi saranno uniti in una sola lente capace di variare il proprio zoom ottico tra 3x e 10x. Samsung potrebbe dunque utilizzare un zoom periscopico continuo, già mostrato negli scorsi anni da produttori come LG a livello concettuale ma per ora mai concretizzatosi in un vero e proprio obiettivo per smartphone.

Ice Universe, inoltre, conferma che assisteremo ad una importante revisione delle fotocamere del Galaxy S24 Ultra: la principale, infatti, sarà un sensore Samsung Isocell GN3 da 200 MP, che verrà accompagnata da un ultra-grandangolo da 24 MP e da una lente periscopica da 24 MP, contro i 10 o 12 MP di attuale generazione.

Lo smartphone, inoltre, dovrebbe essere lanciato in due varianti, ovvero il classico Galaxy S23 Ultra con SoC Snapdragon, questa volta un 8 Gen3 a 4 nm, e quella con il chip Exynos 2400 di Samsung a 4 nm. Sembra dunque che i rumor sull'addio del colosso coreano ai suoi chip proprietari per smartphone top di gamma fossero falsi, anche perché nel 2025 verrà lanciata la lineup Galaxy S25, anch'essa disponibile nella doppia versione con chip Exynos 2500 a 3 nm e con Snapdragon 8 Gen4 a 3 nm. Quest'ultima, inoltre, sarà accompagnata da un nuovo obiettivo da 200 MP e da "un sacco di nuova tecnologia" per la fotocamera, secondo il leaker.