Samsung Galaxy S24 Ultra, doccia fredda per i fan: fotocamera identica all'S23 Ultra?

I leak sulla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra vanno in due direzioni diametralmente opposte: da una parte c'è chi sostiene che lo smartphone avrà delle lenti del tutto nuove; dall'altra, invece, diversi leak credono che lo smartphone rappresenterà un passo in avanti decisamente poco marcato rispetto al Galaxy S23 Ultra.

Oggi, il leaker Ice Universe ha spiegato che questo secondo "schieramento" di insider potrebbe avere ragione. Nello specifico, pare che il Galaxy S24 Ultra avrà la stessa lente zoom del predecessore. Stiamo dunque parlando di un doppio teleobiettivo con zoom ottico 3x e 10x: niente obiettivo Samsung ISOCELL Zoom con zoom ottico variabile, dunque.

Sembra dunque che i rumor sulla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra emersi nel mese di giugno fossero corretti: accanto ad un ISOCELL HP2 da 200 MP come proprio sensore principale e ad un ultra-grandangolo Sony IMX 564 da 12 MP, il Galaxy S24 Ultra manterrà un Sony IMX 754 come proprio teleobiettivo 3x e uno Sony IMX 754+ come teleobiettivo 10x.

Fortunatamente, però, pare che il prossimo top di gamma coreano avrà comunque alcune frecce al suo arco lato fotocamere: nello specifico, spiega sempre Ice Universe, Samsung avrebbe lavorato sui due teleobiettivi in modo da migliorarli nettamente rispetto a quelli del predecessore, pur senza unirli nella medesima lente. Il leaker, in particolare, ha spiegato che "sono quasi certo che il Galaxy S24 Ultra abbia migliorato le performance della fotocamera 3x, il che significa che la qualità delle fotografie scattate con zoom 3x e 10x sarà nettamente più alta".

Ovviamente, per sapere se Ice Universe abbia ragione o meno, dovremo attendere almeno fino all'inizio del prossimo anno. Resta inoltre da verificare la reazione dei fan Samsung alla notizia, dal momento che sono in molti, nella community del colosso coreano, ad aspettarsi un deciso salto in avanti per le fotocamere del flagship con la sua prossima iterazione.