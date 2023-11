Samsung Galaxy S24 Ultra, c'è la conferma: addio chip Exynos, supporterà FSR e Ray-Tracing

Ormai sembra certo: i Samsung Galaxy S24 arriveranno a gennaio, mentre il modello Ultra sarà dotato di scocca in titanio. Accanto a queste scoppiettanti rivelazioni, nelle scorse ore sono arrivate diverse importanti conferme sul chipset e sulla GPU dei Samsung Galaxy S24, una delle quali proviene da una fonte decisamente affidabile.

Come riportano The Elec e GSMArena, il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha confermato che i Galaxy S24 avranno due chipset diversi, ovvero lo Snapdragon 8 Gen3 (forse nella variante For Galaxy co-sviluppata da Samsung) e l'Exynos 2400, quest'ultimo interamente realizzato dal colosso sudcoreano. In parallelo, parlando con gli investitori di Qualcomm, Amon ha aggiunto che l'azienda manterrà "la maggioranza del market share" dei nuovi smartphone di Suwon.

Benché il dirigente non sia andato più in profondità nella questione, possiamo aspettarci che Qualcomm produca più di metà dei SoC per gli smartphone Samsung della linea Galaxy S24. D'altro canto, pare che il Galaxy S24 Ultra sarà Snapdragon-only, mentre l'Exynos 2400 sarà riservato solo alle versioni europee e coreane di Samsung Galaxy S24 e S24+. Considerato che, dei tre device, il modello Ultra è anche quello che genera il maggior numero di vendite, possiamo aspettarci che il grosso dei Galaxy S24 avrà uno Snapdragon 8 Gen3, il prossimo anno.

In parallelo, un report del leaker Revegnus rilanciato dall'affidabile portale Sammobile spiega che Samsung ha stretto una partnership con AMD e Qualcomm per "sviluppare insieme il 'FidelityFX Super Resolution (FSR)' per smartphone al fine di competere con le tecnologie DLSS di NVIDIA per i medesimi prodotti. È previsto che la tecnologia FSR venga implementata nei dispositivi Samsung Galaxy, insieme al ray-tracing, in futuro".

Al momento, lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm già supporta il FSR (che l'azienda di San Diego chiama GSR, o Game Super Resolution), ma la GPU del chip Exynos di Samsung Galaxy S24, le cui performance sono state leakate negli scorsi giorni, non sembra essere in grado di competere con i SoC di Qualcomm e Apple nel settore del gaming. Sicuramente, però, l'arrivo del FSR e del Ray-Tracing su Galaxy S24 sarebbe una risposta all'analoga implementazione di queste feature su iPhone: possibile che i tempi siano maturi per il gaming su smartphone?