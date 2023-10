Samsung Galaxy S24 Ultra, che fotocamera! Online le specifiche degli obiettivi

Ormai sembra certo: il Galaxy S24 Ultra di Samsung punterà sulla fotocamera e sull'IA come sue feature principali. Gli ultimi leak sembrano confermarlo: benché Samsung non userà un obiettivo da 432 MP, come originariamente rumoreggiato, pare che il colosso di Suwon stia comunque puntando a realizzare un vero e proprio cameraphone.

La notizia arriva dal tipster RGcloudS, che su X ha pubblicato un'immagine che mostra la disposizione delle fotocamere di Samsung Galaxy S24 Ultra. Il flagship coreano del prossimo anno, come ormai da tradizione, non avrà alcun camera bump, ma sarà dotato di quattro alloggiamenti separati per le sue fotocamere. Queste ultime saranno una principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare, un teleobiettivo 3x e una lente periscopica con zoom 5x. Infine, sul pannello posteriore dello smartphone ci sarà spazio per un autofocus laser per un flash LED.

Scendendo più nello specifico dei singoli obiettivi, la lente principale di Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un sensore Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP con dimensione pari a 1/1.3" e pixel di dimensione pari a 0,6 μm. L'ultra-grandangolo, invece, sarà un Sony IMX564 da 12 MP con sensore da 1/2.55" e dimensione dei pixel pari a 1,4 μm.

Il primo dei due teleobiettivi, invece, sarà un sensore IMX754+ di Sony con risoluzione pari a 10 MP, zoom 3x e dimensione pari a 1/3.52". La dimensione dei pixel, invece, sarà di 1,12 μm. Infine, il secondo teleobiettivo sarà una lente 5x da 48 MP con dimensione pari a 1/2.25" e pixel di grandezza pari a 0,8 μm. Secondo il leaker, l'apertura di quest'ultimo sensore dovrebbe essere pari a f/3.2.

Infine, secondo il leaker il Galaxy S24 supporterà lo zoom 100x in digitale. RGcloudS si è poi spostato a parlare anche del Galaxy S25 Ultra, che per il leaker sostituirà gli zoom 3x e 5x con dei sensori 4x e 6x, mentre l'autofocus verrà rimpiazzato da un nuovo sensore chiamato "Vizion 55" o "Vizion 44".