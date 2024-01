Samsung Galaxy S24 Ultra non teme graffi e cadute: il risultato del primo stress test

Nonostante il Presidente di Samsung abbia criticato i Galaxy S24 sotto diversi punti di vista, i nuovi top di gamma sudcoreani sembrano far registrare una soddisfazione dietro l'altra al colosso di Suwon. E non solo in termini di vendite: i test di resistenza di Samsung Galaxy S24 Ultra, per esempio, forniscono dei risultati straordinari.

Il primo stress test di Samsung Galaxy S24 Ultra è stato pubblicato nelle scorse ore dal canale YouTube di PBKReviews: se volete consultarlo, lo trovate anche in cima a questa notizia. Il video, come sempre, si focalizza sulla resistenza dello smartphone a cadute e graffi, ovvero ai problemi fisici più comuni che un utente potrebbe incontrare di giorno in giorno.

Il Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 - sviluppato da Corning appositamente per i nuovi top di gamma coreani - dovrebbe garantire ai tre smartphone una resistenza senza pari nel mondo della telefonia, almeno stando ai risultati di laboratorio riportati dalla stessa Corning. In effetti, anche PBKReviews conferma che il Glass Armor è molto più resistente di qualsiasi altro vetro in silicati di alluminio, arrivando ad una durabilità fino a quattro volte superiore rispetto agli altri prodotti in commercio.

Sfortunatamente, però, sembra che la resistenza di Gorilla Armor alle cadute sia minore del previsto, pur rimanendo ottima. Il test di PBKReviews, infatti, mostra che il nuovo vetro di Corning ha registrato una piccola crepa a fronte di una caduta dall'altezza del bacino con lo smartphone rivolto a faccia in giù. Nonostante la micro-frattura, comunque, il display del Samsung Galaxy S24 Ultra continuava a funzionare senza alcun problema.

Ad evitare un risultato peggiore, con ogni probabilità, è stato il design piatto dello schermo dello smartphone, che gli garantisce una resistenza maggiore rispetto ad un display ricurvo sui lati. Il retro dello smartphone, invece, è a prova di caduta: né il pannello posteriore né l'alloggiamento delle fotocamere vengono danneggiati durante il drop test, confermando l'elevata qualità del design del top di gamma Samsung.