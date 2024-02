Samsung Galaxy S24 Ultra è il re di DxOMark: ha lo schermo migliore al mondo

Se le funzioni IA di Samsung Galaxy S24 Ultra non vi hanno convinti del tutto, dovete sapere che ci sono diversi altri elementi che rendono il top di gamma coreano il Re del mercato Android. Uno di questi è senza dubbio lo schermo, al punto che Samsung Galaxy S24 Ultra è primo su DxOMark, con un punteggio senza precedenti.

Come potete leggere sulle pagine di DxOMark, infatti, Samsung Galaxy S24 Ultra arriva a 155 punti nei test eseguiti dal portale, superando smartphone del calibro di Google Pixel 8 e 8 Pro (entrambi fermi a 154 punti), iPhone 15 Pro e Pro Max (149 punti) e Honor Magic5 Pro e Google Pixel Fold (che si attestano a 151 punti). Lo score ottenuto dal nuovo top di gamma di Samsung, dunque è il più alto al mondo, almeno per il momento.

I motivi del successo dello smartphone sono numerosi: da una parte, per esempio, abbiamo il Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra, che non rende solo il dispositivo molto più resistente di ogni altro telefono Android, ma abbatte del 75% i riflessi del display, per un'esperienza utente di grande qualità. Inoltre, lo schermo è un Dynamic AMOLED da 6,8" con rapporto schermo-corpo dell'88,9%. La risoluzione è pari a 1.440 x 3.120 pixel, con una densità di pixel pari a 505 ppi, e il refresh rate è ovviamente a 120 Hz. Un display da vero e proprio top di gamma, insomma.

Andando a vedere i punteggi granulari del display dell'S24 Ultra, scopriamo che lo smartphone è il primo al mondo nella categoria "Motion", con 156 punti: in questa categoria viene valutata la "gestione dei contenuti dinamici. Cali di frame, motion blur e artefatti nella riproduzione vengono analizzati utilizzando giochi e video". Appena al di sotto del primato mondiale, con 161 punti su un massimo di 162, troviamo il punteggio di "Leggibilità" dello schermo. Analogo discorso per lo score nella categoria "Tocco", che ottiene 162 punti su un massimo di 168. Leggermente peggio le categorie "Artefatti", "Video" e "Colori".

Croce e delizia dello schermo sembra essere la luminosità di Samsung Galaxy S24 Ultra, che viene sia lodata per l'"ottima leggibilità negli esterni grazie ad una luminosità di picco molto elevata" che criticata per i "livelli di luminosità eccessivamente alti nella riproduzione dei video" e per la "mancanza di luminosità e dettagli negli ambienti interni con bassa luminosità". Intanto, anche il primo teardown di Samsung Galaxy S24 è da record: lo smartphone, infatti, è facilissimo da riparare!