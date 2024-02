Samsung Galaxy S24 Ultra è meno resistente del Galaxy S23? I risultati di un test

Dopo aver fatto il punto sullo stato dei colori del display di Galaxy S24 Ultra, continuano ad emergere dettagli sul nuovo top di gamma 2024 di Samsung. In particolare, uno degli ultimi test emersi in rete si sofferma sulla resistenza del dispositivo.

Come noto, l’Ultra è l’unico smartphone della linea dotato di una struttura in titanio, ed è anche l’unica variante ad avere il nuovo pannello in vetro Gorilla Armor di Corning, che risulta essere più difficile da graffiare rispetto al Victus 2. A conferire una maggiore resistenza ci pensa anche lo schermo piatto anzichè curvo ai bordi.

I ragazzi di Allstate hanno avuto modo di confermare alcune deduzioni emerse in precedenza: il Galaxy S24 Ultra a quanto pare è meno resistente alle cadute accidentali rispetto ai modelli precedenti. Non solo, però, perchè l’intera serie risulta essere meno incline ad assorbire le cadute rispetto al predecessore.

Allstate ha scoperto che il Galaxy S24 ha registrato danni identici al Galaxy S23 quando è caduto con lo schermo rivolto verso l’alto su una superficie di cemento da un’altezza di quasi 2 metri. Il display, tuttavia, è risultato essere “completamente non funzionante” quando è caduto col pannello verso il basso.

Nello stesso test, il Galaxy S24 Plus si è frantumato alla prima caduta sia anteriore che posteriore, ed è diventato inutilizzabile: il Galaxy S23 Plus dello scorso anno invece era sopravvissuto allo stesso test.

A far discutere sono i test del Galaxy S24 Ultra, che teoricamente dovrebbe essere più resistente del predecessore ma ha fatto peggio: “sorprendentemente, l'S24 Ultra, nonostante il materiale di copertura migliorato, il nuovo telaio in titanio e il design a bordo piatto, si è frantumato anche dopo una caduta frontale e posteriore da un metro e ottanta, a differenza del suo predecessore S23 Ultra che si è dimostrato più resistente nei nostri test di caduta. l'anno scorso”.

Ovviamente, test di questo tipo sono puramente dimostrativi, in quanto non riflettono l’effettivo utilizzo.