Samsung Galaxy S24 Ultra, resistenza al top: come se la cava nello stress test?

Il primo teardown di Samsung Galaxy S24, pubblicato dal canale di PBKReviews, è stato un successo: lo smartphone di nuova generazione del colosso coreano ha ottenuto un punteggio di ben 9/10. Ma, oltre ad essere riparabile, Samsung Galaxy S24 Ultra è anche resistente a urti, cadute e graffi? Ecco cosa dice JerryRigEverything!

Come al solito, lo stress test di Samsung Galaxy S24 Ultra è reperibile sul canale YouTube di JerryRigEverything (oppure in cima a questa notizia). A questo giro, l'attenzione sulla durabilità e la resistenza dello smartphone è massima, se non altro per via del Gorilla Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra, una tecnologia esclusiva sviluppata in collaborazione da Samsung e Corning, che per il momento non si trova su alcuno smartphone della concorrenza.

Una delle feature principali di Gorilla Armor è la sua maggiore resistenza ai graffi profondi rispetto a qualsiasi altro vetro protettivo. Il test di JerryRigEverything, in effetti, conferma i proclami di Samsung e Corning: i graffi profondi iniziano a mostrarsi solo al livello 8 della scala di Moh, mentre quelli superficiali compaiono al livello 6 della medesima scala. Generalmente, nel caso dei vetri protettivi di scorsa generazione, dei solchi profondi iniziavano a comparire già tra i livelli 6 e 7 della scala di Moh.

Anche il frame in titanio di Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe ridurre il numero di graffi sulla scocca dello smartphone. Ciononostante, sembra che il device non se la cavi benissimo sotto questo punto di vista: Samsung non ha spiegato quale grado di titanio abbia usato per il suo top di gamma, ma il Galaxy S24 pare graffiarsi piuttosto facilmente nel test eseguito da JerryRigEverything, esattamente come già succedeva per iPhone 15 Pro Max, anch'esso con un frame in titanio.

Fortunatamente, il display resiste perfettamente al fuoco per almeno 30 secondi, anche se dopo un'esposizione prolungata i pixel non sembrano essere in grado di riprendersi da soli: fortunatamente, un contatto con fiamma viva per più di 30 secondi è piuttosto improbabile nella vita di tutti i giorni. Per di più, il lettore di impronte digitali al di sotto del display non teme graffi e scalfiture, funzionando perfettamente anche dopo che lo YouTuber ha effettuato alcuni profondi solchi nello schermo.

Infine, il Galaxy S24 Ultra si piega leggermente durante il bend test di JerryRigEverything: non siamo certo alla rottura in due dello smartphone che si è verificata nel test di resistenza di OnePlus 10 Pro, ma vale la pena sottolineare che il dispositivo tende a incurvarsi leggermente sotto le pressioni più elevate. Si tratta comunque di un risultato migliore di iPhone 15 Pro, il cui pannello posteriore in vetro si era frantumato dopo soli cinque secondi dall'inizio del test.