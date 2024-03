Samsung Galaxy S24 Ultra, risparmi fino a 200 Euro su Amazon con gli sconti di primavera

Se non siete interessati all’offerta sul Samsung Galaxy Z Fold4 di Amazon, di cui abbiamo parlato nelle scorse ore, c’è un’altra promozione per gli interessati ai nuovi smartphone di Samsung. Questa volta, ci soffermiamo sul Galaxy S24 Ultra, il top di gamma 2024 presentato da qualche mese.

200€ di sconto su Galaxy S24 Ultra

Amazon infatti permette di beneficiare di un’interessante offerta sia sul modello con 256 gigabyte di storage, che su quello da 512 gigabyte. Si arriva infatti a toccare riduzioni fino a 200 Euro, come nel caro della variante 12/256Gb che passa dai 1499 Euro di listino a 1299 Euro. Meno marcato lo sconto sul modello 12/512Gb, che può essere acquistato a 1499 Euro, comunque di meno rispetto ai 1619 Euro di Samsung.

Di seguito i due sconti:

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 gigabyte : 1299 Euro (1499 Euro)

: 1299 Euro (1499 Euro) Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512 gigabyte: 1499 Euro (1619 Euro)

Su entrambe la varianti è possibile godere della consegna senza costi aggiuntivi per domani, 22 Marzo 2024, per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, entro 4 ore e 57 minuti. Nella confezione, come avviene anche per il Galaxy Z Fold4, è presente anche il caricatore da muro che garantisce una potenza da 25W e consente di caricare il Galaxy S24 Ultra in pochi minuti, beneficiando del massimo della sicurezza di ricarica.