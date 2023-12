Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ ed S24: in rete le schede tecniche complete!

A pochi giorni dai rumor sul comparto fotografico dei Galaxy S24, i colleghi di SamMobile hanno pubblicato le schede tecniche integrali dei tre dispositivi della gamma di smartphone 2024 che il colosso coreano dovrebbe presentare a gennaio.

Samsung Galaxy S24:

Schermo: 6,2 pollici Dynamic AMOLED 2X FHD+ con luminosità di picco di 2600 nits

Fotocamera posteriore: 50MP principale in grado di registrare video fino ad 8K, Space Zoom 30X, Dual Telephoto 2x|3x

Storage e RAM: 8GB di RAM + 128/256GB di memoria

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida (da 0 a 50% in 30 minuti)

Resistenza: IP68

Samsung Galaxy S24+:

Schermo: 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X QHD+ con luminosità di picco di 2600 nits

Fotocamera posteriore: 50mP principale con supporto alla registrazione video fino ad 8K, Space Zoom 30X, Dual Telephoto 2x|3x

Storage e RAM: 12GB di RAM + 256/512Gb di memoria

Batteria: 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida (da 0 a 65% in 30 minuti)

Resistenza: IP68

Samsung Galaxy S24 Ultra:

Schermo: 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X QHD+ con luminosità di picco di 2600 nits

Fotocamera posteriore: 200Mp principale con supporto registrazione video fino all’8K, Space Zoom 100X e Quad Telephoto 2x|3x|5x|10x

Storage e RAM: 12GB di RAM + 256Gb/512Gb di storage

Batteria: 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida (da 0 a 65% in 30 minuti)

Resistenza: IP68

Sul Galaxy S24 Ultra troverà spazio anche l’S-Pen, e la scocca sarà in titanio mentre quella del Galaxy S24 ed S24+ sarà in alluminio. Nello screenshot trapelato si parla anche della presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 come processore, ma anche alle funzionalità di sicurezza gestite dalla suite Knox.