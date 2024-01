Samsung, ecco i nuovi Galaxy S24 Ultra, S24+ S24: gli smartphone puntano tutto sull'IA

Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked di oggi 17 Gennaio 2024, Samsung ha tolto il velo dalla nuova serie Galaxy S24 che, come spiegato dallo stesso produttore, mira a dare il via ad una nuova era per il comparto mobile con un focus importante sull’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale che, attraverso Galaxy AI, ottimizzerà molte delle esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24: dalle chiamate ai testi passando per la libertà creativa.

Top di gamma della linea è ovviamente il Galaxy S24 Ultra, uno smartphone con schermo da 6,8 pollici QHD+ AMOLED con refresh rate a 120Hz e processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform per Galaxy, che è appositamente ottimizzato per gli utenti Galaxy ed offre una NPU migliorata per portare a termine tutte le operazioni legate all’IA. L’S24 Ultra condivide con gli altri due modelli le frequenze di aggiornamento adattive a 1-120Hz che migliorano l’efficienza delle prestazioni ma anche una camera di vapore fino a 1,9 più grande per il controllo termico. Sul modello top di gamma troviamo anche il display Corning Gorilla Armor che migliora la durata del 50% e lo rende quattro volte più resistente ai graffi, e riduce i riflessi fino al 75% in un’ampia gamma di condizioni di illuminazione. Su tutta la serie troviamo però cornici più sottili ed uniformi, che migliorano l’utilizzo anche del display da 6,7 pollici del Galaxy S24+ e del 6,2 pollici del Galaxy S24, pur mantenendo le dimensioni degli S23+ ed S23. Su S24 Ultra, come previsto, il display è piatto, il che lo rende comodo da usare anche per le operazioni di produttività.

Venendo ai comparti fotografici, su Galaxy S24 Ultra trova spazio una lente grandangolare da 200 megapixel, accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 50 mp, un altro teleobiettivo da 10 megapixel ed una fotocamera frontale da 12 megapixel. I Galaxy S24 e Galaxy S24+ invece condividono una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una lente grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 10 Mp con zoom ottico 3x ed una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Anche in questo comparto un gioco importante lo gioca l’IA: ProVisual Engine, presente su tutti i modelli della linea, rappresenta una nuova suite di strumenti che miglioreranno in maniera importante l’acquisizione delle foto, evitando che le immagini scattate da lontano risultino mosse e poco nitide. Su Galaxy S24 Ultra trova spazio il Sistema Quad Tele con obiettivo dotato di zoom ottico 5x e sensore da 50MP con ottiche in grado di fornire livelli di zoom con ingrandimenti da 2x, 3x, 5x fino a 10x grazie al sensore Adaptive Pixel che permette di ottenere immagini chiare anche a 100x.

Samsung però ha anche aggiornato la funzionalità Nightography presente su tutti i Galaxy S24 che permette di scattare foto ed acquisire video luminosi in qualsiasi condizione, anche con lo zoom.

L’IA arriva anche negli strumenti di editing di Galaxy AI: qui troviamo Edit Suggestion che utilizza Galaxy AI per suggerire le modifiche perfette, ma anche la Modalità Generativa che utilizzando L’IA generativa è in grado di riempire parti dello sfondo in un’immagine. Con il Super HDR invece è possibile ottenere anteprime realistiche prima di premere sull’otturatore.

La batteria del Galaxy S24 Ultra è da 5000 mAh, che è in grado di ricaricarsi al 65% in 30 minuti con adattatore da 45W. Il Galaxy S24 invece ha una batteria da 4000 mAh (fino al 50% di carica in circa 30 minuti con adattatore da 25W), mentre sul Plus è da 4900 mAh.

Samsung ovviamente punta anche sulla sicurezza ed infatti la linea Galaxy S24 è protetta dal sistema Samsung Knox, la suite che protegge i dati sensibili e difende gli utenti dagli attacchi tramite crittografia end-to-end.

Confermati anche i sette anni di aggiornamenti: Samsung ha infatti confermato il proprio impegno per estendere il ciclo di vita dei prodotti e su Galaxy S24 offrirà 4 generazioni di aggiornamento dell’OS e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.